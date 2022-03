Thorgan Hazard ne serait pas contre un rôle plus offensif chez les Diables rouges: "Je peux m’adapter"

Avec 41 caps au compteur, Thorgan Hazard est l’un des éléments les plus expérimentés dans le groupe de Roberto Martinez pour les matches amicaux en Irlande et contre le Burkina Faso: "Je ne sens pas que j’ai un rôle différent dans l’équipe."

Dans une sélection avec uniquement des joueurs en dessous des 50 caps, Thorgan Hazard fait partie des anciens dans le groupe. "Mais j’aborde cette fenêtre internationale de la même manière que les autres", a assuré le joueur de Dortmund. "Je ne sens pas que j’ai un rôle différent dans l’équipe. Il n’y a pas non plus beaucoup de nouveaux. Les jeunes qui sont présents savent ce qu’ils ont à faire et je suis là pour montrer l’exemple et rassembler le groupe pour gagner ces deux matches."

Cantonné dans un rôle de piston dans le système de Roberto Martinez, le petit frère d’Eden pourrait évoluer un cran plus haut lors des deux rencontres à venir. "Cela ne me dérangerait pas. J’aime bien changer de positions car je pense que je peux m’adapter rapidement. À Dortmund, j’ai déjà évolué à cinq postes différents."

Du haut de ses 28 ans, Hazard était un des candidats au brassard de capitaine pour cette fenêtre internationale mais le sélectionneur a choisi Youri Tielemans. "Je pense que tous les joueurs aimeraient un jour porter le brassard de capitaine des Diables Rouges. Youri est un leader naturel sur et en dehors du terrain et je suis content pour lui. Je l’aurais accepté avec plaisir mais ce n’est pas grave si je ne l’ai pas."