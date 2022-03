SMOG: voici les axes où la vitesse maximale sera limitée à 90 km/h ce vendredi et ce samedi

Les automobilistes sont prévenus: la vitesse sera réduite sur de nombreuses portions du réseau autoroutier wallon dès ce vendredi. Et ce, en raison d’un pic de pollution aux particules fines.

Le SPW Mobilité et Infrastructures et la Sofico l’indiquent dans un communiqué, ce jeudi: "Suite à un pic de pollution aux particules fines, les plans d’actions régionaux sont activés à partir ce vendredi 25 mars et ce samedi 26 mars." Autrement dit, la vitesse maximale sera diminuée à 90 km/h sur de nombreuses portions du réseau autoroutier wallon.

Dans les faits, la vitesse sera limitée de bout en bout sur le R0 (Bruxelles) et le R3 (Charleroi) ainsi que sur l’A503, l’A604, l’E42/A15, L’E42-E19/A7 (entre la frontière française et Boise d’Haine) mais aussi sur l’E42/A16 et l’E403/A17.

Plusieurs tronçons autoroutiers seront également concernés par les limitations de vitesse. Il s’agit notamment de l’A54/E420 entre l’échangeur de Thiméon et l’échangeur de Charleroi, l’A602 entre l’échangeur de Loncin et l’échangeur de Burenville, l’E19/A7 entre Nivelles, le R0 et l’E25/A25 entre l’échangeur de Cheratte et l’échangeur de Coronmeuse, l’E40/A3 entre l’échangeur de Loncin et l’échangeur de Herve, l’E42/A8 entre l’échangeur de Marquain et l’échangeur de Tournai Kain, l’E313/A13 entre l’échangeur de Boirs et l’échangeur de Vottem et l’E411/A4 entre Bierges et la frontière avec la Flandre.