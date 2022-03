Pitcairn, Alain Dodier et le "Journal" posthume d’Ordas: nos 11 coups de cœur (ou de griffe) BD du 24 mars

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, la vérité sur Pitcairn, le mariage de Bloche, et la grande histoire de la presse américaine. Entre autres plaisirs. Bonnes lectures.

1 Jérôme K. Jérôme Bloche (T.28)

Dupuis - Le résumé de l’éditeur

Alors que Jérôme passe (encore) son permis, il découvre une jeune mariée prête à se jeter sur le périphérique parisien du haut d’un pont!

Après l’avoir sauvée, il décide de la prendre sous son aile. Babette va-t-elle apprécier l’irruption de cette femme aussi jolie que fragile dans la vie de Jérôme? Pas sûr. D’autant que la prénommée Rebecca semble vraiment apprécier le détective privé, auquel elle souhaite rendre sa gentillesse par mille signes attentionnés…

Mais cette attitude est-elle si désintéressée?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): VAUDEVILLE

Une intrigue classique, "à la Jérôme", mais trop anodine (on a presque envie de dire "vaudevillesque") que pour être située dans le haut du panier de la série.

Le ballet des personnages secondaires reste toutefois très savoureux, et notre détective préféré toujours aussi attachant. Avec ou sans alliance.

+ À LIRE AUSSI | L’interview d’Alain Dodier

Dupuis "Et pour le pire", Dodier, Dupuis, 72 p., 13.95€.

2 Le journal, les premiers mots d’une nation (T.1)

Grand Angle - Le résumé de l’éditeur

En 1781, durant la guerre d’Indépendance, Nathan Prius vend des petits billets dans l’armée de Washington dans lesquels il relate les nouvelles du front.

George Ellis lui propose de publier ses articles dans son journal, mais rapidement il s’en attribue la paternité.

Meurtri par cette trahison, Nathan Prius décide de lancer son propre journal, premières pages de ce qui deviendra bientôt un empire de la presse, traversant les décennies, témoin privilégié de toutes les époques.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SAGA

C’est à titre posthume que Patrice Ordas, disparu fin 2019, publie le premier tome de ce qui sera une saga venue raconter l’histoire de la presse américaine depuis la sortie de la guerre de Sécession.

Une histoire familiale, qui part du bon pied, ou plutôt de la bonne presse.

Grand Angle Ordas/Tarral, 56 p., 14.90€.

3 Dans le ventre du dragon (T.1)

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Les dragons sont des gardiens de trésors, l’affaire est entendue. Mais ces montagnes de richesses sont d’abord liées à un surprenant phénomène: au moment de la mue, les écailles de ces légendaires reptiles se transforment en or.

Ce miracle, dont l’origine reste un mystère, pousse un trio atypique à se former comprenant Phylogène d’Esquamate, fils de scientifiques dracologues disparus, Wei, pirate chinois capable de dresser des dragons, et Udo Von Winkelried, descendant d’une lignée de chasseurs de dragons remontant à Siegfried.

Ces trois hommes s’allient dans le but de tuer le plus gigantesque des dragons que la terre ait jamais porté. Mais pour achever une bête aussi énorme et s’emparer de l’incroyable trésor que son corps tout entier représente, une seule solution: la tuer… de l’intérieur.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): VOYAGE (VOYAGE)

Entre Voyage au centre de la Terre et Game of Thrones, Mathieu Gabella invente un monde dans lequel les dragons muent, semant sur leur passage des… écailles d’or.

Entre vénalité et science, un trio entreprend alors… d’entrer dans la gueule de l’un d’eux. Pas banal.

Glénat "Udo", Gabella/Swal, 56 p., 14.95€.

4 L’institut Fluide Glacial présente les ouvrages de: MAB

Fluide Glacial - Le résumé de l’éditeur

Véritable centre de recherche, l’Institut Fluide Glacial a pour but de mettre en avant la nouvelle génération des auteurs d’Umour et bandessinées sous l’œil bienveillant d’un maître du genre qui les accompagne le temps d’un album.

Ce troisième recueil est dédié à Mab sous le haut patronage d’Édika, maître de l’humour frappadingue.

Esthète du gag dynamique à l’humour franc et sonore, Mab sait ce qu’il fait, et il le fait bien. Enlèvements surnaturels, clown dépressif, personnages loufoques en tout genre… Évadez-vous et dites non à la monotonie de votre quotidien avec les histoires barrées de MAB.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): EXPLOSIF

L’institut Fluide Glacial continue de présenter de jeunes talents de l’humour "fluidesque" (léger et sans gluten, donc) parrainés par Edika. Mab y déroule donc, à son tour, des gags qui partent dans tous les sens, et dans des styles graphiques parfois aux antipodes.

Le rire, lui, est omniprésent. C’est l’essentiel.

Fluide Glacial Mab, 56 p., 10.95€.

5 Innocent

L’Aqueduc Bleu - Le résumé de l’éditeur

Saviez-vous que certains avocats, comme notre héros, ont un rôle important pour les services de renseignements?

En effet, les services secrets occidentaux engagent des avocats…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): COSTAUD

Nouveau venu, indépendant, dans le monde de l’édition, L’Aquebuc Bleu ouvre sa voie en surfant la vague des élections françaises avec un bon mix entre espionnage, thriller politico-juridique et geeks.

On ne s’embête pas une seule seconde dans ce format petit mais costaud.

L’Aqueduc Bleu Traesch/Pacheco, 128 p., 10€

6 PMA, à la recherche d’une petite âme

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Ce récit autobiographique décrit le parcours complexe d’une quarantenaire hétérosexuelle qui se lance, en mode maman solo, dans un projet de PMA avec don de sperme.

Un témoignage personnel et intimiste, plein d’autodérision, et très documenté sur le plan médical qui croise inévitablement notre contexte social et politique puisque le sujet est plus que jamais d’actualité.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): OBSTACLES

Après une première partie de vie métro-boulot-dodo dans l’audiovisuel, Céline, 40 ans bien révolu, se lance dans un projet bébé… sans père.

Un parcours du combattant ici décrit avec le sens du détail, entre détresse morale, signes du destin et méthode Coué.

Dommage, cette conclusion expédiée, par contre.

Delcourt Gandner/Pauline P., 192 p., 23.95€.

7 Waterlose

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Après son ultime défaite à Waterloo, Napoléon Bonaparte est exilé à Sainte-Hélène avec ses derniers compagnons.

Pour tromper l’ennui, son ami fidèle Las Cases lui suggère d’écrire ses mémoires. Mémoires où la frontière entre réalité et imagination est plutôt ténue car cette dernière s’avère bien fertile dès qu’il est question de dragons ou de remplacer les boulets par des soldats dans les canons.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): BANCAL

Après César, Karibou s’attaque à Napoléon, dont il raconte les "exploits" et les exils sous le signe de la "lose".

Bonaparte y pratique le karaté et s’évade à cheval (ce qui est peu pratique, par voie de mer).

Fatalement inégal, avec une balance qui penche un peu côté décevant.

Delcourt Karibou/Duparcmeur, 64 p., 13.50€.

8 L’espace d’un instant

Rue de Sèvres - Le résumé de l’éditeur

Après avoir sauvé sa professeure d’art d’un assaillant armé à l’école, Manuel Soto doit faire face au Syndrome Post Traumatique. Pour lutter contre son anxiété, il utilise l’appareil photo de son téléphone portable pour trouver les points d’ancrage qui lui permettent de garder les pieds sur terre.

Ses journées sont monotones et solitaires, jusqu’à ce que dans le cadre d’un projet scolaire, il fasse équipe avec ses camarades de classe, Sebastian et Caysha.

À leur contact, le jeune collégien qui découvre la campagne, s’ouvre à la beauté de la nature et finit par y trouver le réconfort dont il a besoin…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DÉLICAT

Ne lisez pas le résumé, au risque de vous ôter une partie du suspense. Cette déconvenue passée, on se laisse embarquer dans la reconstruction faite de haut et de bas de ce jeune ado au mauvais endroit au mauvais moment.

Délicat et puissant.

Rue de Sèvres Niki Smith, 256 p., 16€

9 Yojimbot (T.2)

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

Hiro, aidé par les Yojimbots, des robots samouraïs, échappe par miracle aux attaques successives du cruel Topu et de ses drones. Malgré une situation désespérée, le jeune garçon est déterminé à connaître la vérité sur le sort de sa famille.

Hiro se rend compte que les croyances qui étaient les siennes jusqu’à alors ne sont que des mensonges tissés par ce mystérieux organisme qui cherche justement à le capturer.

Malheureusement, piégé par Topu, et ne devant sa survie qu’au sacrifice d’un des Yojimbots, il fait alors face à un nouveau type de robot particulièrement redoutable.

Celui-ci pourrait être la clé des réponses que se pose Hiro…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): (MOINS) FLUIDE

Retour dans le monde post-apocalyptique et le parc d’attractions imaginé par Sylvain Repos. Entre curiosité et méfiance, notre petit survivant continue de découvrir des robots, plus attachants que les humains qui veulent leur peau.

Toujours aussi surprenant mais un peu moins fluide.

10 Pitcairn - L’île des révoltés du Bounty

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Le Bounty est un navire de la Royal Navy chargé de ramener de Polynésie des plants d’arbres fruitiers destinés à nourrir les esclaves des colonies antillaises. Sur le trajet du retour, après cinq mois d’escale à Tahiti, une mutinerie éclate, menée par le second Fletcher Christian.

La majorité des marins fidèles au capitaine Bligh est abandonnée avec ce dernier à bord d’une chaloupe. Le bateau est désormais aux mains d’une poignée de révoltés…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): INTRIGANT

L’histoire est authentique, et racontée ici depuis le début. En l’occurrence, avant même l’installation des mutins sur Pitcairn.

Toutefois, si le dessin de Nemeth est à couper le souffle, le récit se veut encore trop éparpillé, faute, peut-être, de n’avoir pu encore s’installer durablement, sur plusieurs volumes. Il faudra attendre la suite pour savoir.

Glénat " Terre promise", Eacersall/Laurier/Nemeth, 56 p., 14.95€.

11 Pitcairn

La Boîte à Bulles - Le résumé de l’éditeur

Dans les eaux du Pacifique Sud, en 1814, les navires HMS Briton et Tagus doivent faire escale sur l’île présumée déserte de Pitcairn afin d’effectuer un ravitaillement en eau. Le commandant Pipon et son équipe reçoivent la mission d’aller à terre explorer l’île pour y trouver de l’eau douce.

Une fois sur place, c’est la stupeur: l’île est entretenue et semble habitée... Poursuivant leur exploration, les marins découvrent un village peuplé de femmes et d’enfants polynésiens - et pourtant doté d’une église... La cheffe du village, Maimiti, parle même parfaitement anglais!

Alors qu’il peine à comprendre qui sont ces femmes, Pipon découvre une Bible qui semble provenir du HMS Bounty, le navire dont l’équipage s’est révolté et dont les principaux mutins ont disparu sans laisser de trace, vingt-cinq ans plus tôt...

Notre avis en un mot (puis quelques autres): COMPLÉMENTAIRE

Pitcairn, toujours, avec cet autre ouvrage qui, lui, prend le "dossier" à rebours, si bien qu’il se trouve parfaitement complémentaire de la série Glénat évoquée ci-dessus.

La démarche est, d’un point de vue romanesque, également plus intéressante, mais c’est peut-être dû au fait que l’aventure se termine, ici, en un seul volume.

On est moins convaincu, ici, par le dessin, mais le reste compense très largement.