La Fédération des gîtes de Wallonie satisfaite du taux d’occupation pour Pâques

Les gîtes wallons affichent un taux d’occupation oscillant entre 65 et 75% pour la période des vacances de Pâques. Heymans

Les quelque 700 gîtes affiliés à la Fédération des gîtes et chambres d’hôtes de Wallonie affichent un taux d’occupation oscillant entre 65 et 75% pour la période des vacances de Pâques. Des chiffres jugés "très satisfaisants" par l’ASBL wallonne, d’autant qu’un effet "last minute" n’est pas à exclure.

"Le taux d’occupation était similaire à la même période l’an dernier", précise son porte-parole, Khevyn Torres. "2021 a été une excellente année pour notre secteur car nous avons bénéficié de l’engouement pour le tourisme local, engendré par le contexte sanitaire. Le secteur s’est aussi bien porté, si pas mieux, qu’avant le Covid."

La deuxième semaine des congés de Pâques est pour le moment la plus remplie.

Parmi les touristes fréquentant les hébergements affiliés, 80% sont belges (50% de Wallons, 30% de Bruxellois et 20% de Flamands) et 20% viennent, majoritairement, de France et des Pays-Bas.

Les gîtes restent le type d’hébergement le plus populaire, surtout en période de vacances. "Les chambres d’hôte affichent un taux de remplissage de 30% pour Pâques. C’est une formule qui est moins prisée par les familles", note Khevyn Torres.

L’augmentation des prix de l’énergie est la seule ombre à ce tableau. De nombreux propriétaires ont demandé à la Fédération d’opérer une modification de leur grille tarifaire pour s’adapter à la flambée des coûts. Un phénomène sur lequel l’ASBL wallonne n’a toutefois pas de prise. "Nous ne pouvons pas intervenir directement vis-à-vis des tarifs pratiqués", prévient-elle. "Toutefois, nous pouvons formuler des recommandations tarifaires à nos membres. De façon générale, ce n’est pas dans leur intérêt de trop augmenter les prix car c’est un critère de choix déterminant pour les clients."