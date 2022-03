Le débrief du jour: l’OTAN se pare contre une attaque nucléaire | Début de l’épidémie de grippe | Nouvelles recherches pour retrouver Natacha

Le sommet de l’OTAN, qui a débouché sur la décision de préparer les troupes à une attaque nucléaire, l’apparition de l’épidémie de grippe en Belgique et une nouvelle zone explorée pour retrouver Natacha de Crombrugghe: voici ce qui a notamment fait l’actualité de ce jeudi 24 mars.

1. Les forces de l’OTAN équipées contre une possible attaque nucléaire

Réunis ce jeudi au siège de l’OTAN à Bruxelles, les dirigeants des pays membres, dont Joe Biden qui a vu sonescorte se faire chahuter par le jet d’une bouteille de bière, se sont entendus pour fournir à l’Ukraine des outils de défense contre une possible attaque nucléaire ou chimique.

Une annonce faite par Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’Alliance, qui a également expliqué que les troupes de l’OTAN ont été équipées contre ce genre d’attaques.

2. Début de l’épidémie de grippe en Belgique

Ça y est, elle est là. Un peu plus tard que les autres années, mais l’épidémie de grippe a bel et bien été déclarée dans notre pays ce jeudi matin. Mais le virologue Steven Van Gucht s’est voulu rassurant en déclarant qu’il avait bon espoir de voir cette épidémie être bien plus courte que les précédentes.

Des propos qui sont quelque peu en contradiction avec ceux dYves Van Laethem qui avait avancé, il y a peu, que c’étaitla souche la plus virulente de la grippe qui circule en ce moment en Belgique. La prudence reste donc de mise!

3. Nouvelles zones explorées pour retrouver Natacha de Crombrugge

Disparue depuis deux mois jour pour jour, Natacha de Crombrugge n’a toujours pas donné le moindre signe de vie. De nouvelles recherches ont été entreprises dans la vallée du Colca pour tenter de la retrouver.

Une zone qui n’avait pas encore été exploitée par la trentaine de policiers présents sur place pour tenter de faire avancer l’enquête. Ces recherches vont se poursuivre durant plusieurs jours.

4. Le variant Delta? C’est pratiquement fini

Si la hausse des contaminations et des hospitalisations se poursuit en Belgique, ce n’est pas la faute du variant Delta. En effet, selon Marc Van Ranst, virologue à la KU Leuven, le premier variant célèbre du coronavirus a quasiment disparu des radars en Belgique.

C’est désormais Omicron qui représente la majorité des contaminations actuelles dans notre pays.

5. Il y a 30 ans, Dirk Frimout s’envolait pour l’espace

C’était le 30 mars 1992. Un jour historique pour la Belgique. En effet, c’est à cette date que Dirk Frimout est devenu le premier de nos compatriotes à s’envoler pour l’espace, en compagnie de six astronautes américains.

Une mission qui restera on "one shot" pour celui qui est aujourd’hui âgé de 81 ans. Depuis lors, seul un autre Belge s’est envolé pour les étoiles, Frank De Winne, qui a effectué deux missions en 2002 et 2009.