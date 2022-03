En 2023, un contrôle technique non-périodique pour les motos

Le contrôle technique moto (et trois roues), qui entrerait en vigueur le 1er janvier 2023 en Wallonie, coûtera 48,5€. Il ne sera pas périodique, mais uniquement obligatoire en cas de revente à un particulier ou d’accident.

Les deux roues étaient jusqu’ici dispensés de contrôle technique, et l’idée d’en instaurer un avait suscité des craintes dans le milieu des motards, qui estiment que l’état de leur moto, dont ils prennent le plus souvent grand soin, est rarement la cause d’accidents.

Sept centres agréés

Une directive du Parlement européen poussant à instaurer ce contrôle, le gouvernement wallon a plaidé pour de la souplesse, et veillé à ne pas être trop contraignant. L’idée retenue par la ministre De Bue, et approuvée hier en première lecture par le gouvernement, n’est pas d’imposer un contrôle technique périodique comme pour les automobiles, ce que souhaitaient d’autres régions.

Ce n’est que lors d’une revente, ou d’un accident, que le deux ou le trois roues devra être soumis à un contrôle dans un des centres agréés. Ainsi, le propriétaire d’une moto n’ayant subi aucun accident et qui ne revend pas son deux-roues à un particulier ne devra jamais présenter son véhicule au contrôle technique.

Ne seront soumises à ce contrôle technique que les motos de catégorie L et d’une cylindrée supérieure à 125 cm3. Il en coûtera 48,50€ pour présenter la moto auprès d’inspecteurs agréés, bons connaisseurs du secteur de la moto.

Ce contrôle technique non-périodique ne pourra donc être réalisé partout. Sept centres seulement seront agréés, répartis sur l’ensemble du territoire wallon: à Mons (Cuesmes), Eupen, Fleurus, Habay-la-Neuve, Marche-en Famenne, Couvin (Mariembourg) et Wanze. Cette liste pourra cependant évoluer en fonction de la situation, précise la ministre. Ces sept stations seront prochainement adaptées aux différents aspects que nécessitent ce contrôle technique moto très spécifique.

Huit points d’attention

Quels sont les points qui seront contrôlés? L’attention se portera sur huit points en particulier: l’équipement de freinage, la direction, la visibilité, l’éclairage et les éléments du circuit électrique, les essieux, roues, pneumatiques et suspension, le châssis et ses accessoires du châssis, les équipements divers, et les nuisances, notamment sonores.

En instaurant ce contrôle technique moto, il s’agit aussi pour les pouvoirs publics de mieux définir et baliser le cadre légal permettant de lutter contre les échappements souvent trop bruyants. Lors de ces contrôles, il sera question de vérifier que les motos ayant subi d’éventuelles modifications répondent à une double condition: disposer d’équipements homologués et respecter les limites de pollution environnementale et sonore.

"La mise en place du contrôle technique non-périodique tient compte des remarques des motards qui entretiennent régulièrement leurs véhicules", souligne la ministre De Bue. "Peu d’accidents de la route impliquant une moto sont causés par une défaillance technique, toutefois, il est important de réduire encore plus ce risque en veillant au bon état de fonctionnement d’une moto après un accident. Le contrôle technique non-périodique permettra également aux acheteurs d’acquérir un véhicule sûr. Le Gouvernement travaille également sur l’infrastructure, un autre élément important en matière de Sécurité routière."