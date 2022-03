Guerre en Ukraine: six civils tués, 15 blessés dans un bombardement à Kharkiv

Au moins six civils ont été tués et 15 autres blessés jeudi dans un bombardement russe à Kharkiv AFP

Au moins six civils ont été tués et 15 autres blessés jeudi dans un bombardement russe à Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine, a indiqué le gouverneur régional sur Telegram.

"Selon des données préliminaires, six civils ont été tués et 15 autres blessés et hospitalisés", a écrit Oleg Syniegoubov.

Le bombardement, effectué avec des "armes de longue portée", a touché un bureau de poste près duquel des habitants locaux recevaient de l’aide humanitaire, a-t-il précisé, dénonçant un nouveau "crime des occupants russes".

Deuxième ville du pays comptant presque 1,5 million d’habitants avant la guerre, Kharkiv est située à une quarantaine de kilomètres de la frontière russe.

Depuis le début de l’invasion fin février, la ville est pilonnée par des bombardements russes qui y ont détruit près d’un millier de bâtiments, pour la plupart des immeubles résidentiels, avait indiqué lundi son maire, Igor Terekhov, cité par les médias.