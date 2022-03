Forcée de quitter l’Ukraine à 94 ans, elle retrouve sa famille de l’autre côté de la frontière (vidéo)

Hinia Scopp, 94 ans, a été évacuée de la ville où elle habitait pour être emmenée en Pologne pour retrouver son fils et son petit-fils.

Jour après jours, les réfugiés ukrainiens sont de plus en plus nombreux tant les bombardements russes se poursuivent aux quatre coins du pays. Et pour certains, partir devient vital comme pour Hinia Scopp, 94 ans, qui vivait seule dans une ville au nord du pays. Toutes les habitations aux alentours de chez elle ont été bombardées.

Des bénévoles de "Sauveteurs sans frontières" se sont rendus jusque chez elle avant de la secourir et l’emmener en Pologne, où elle a pu retrouver une partie de sa famille. "Quand la guerre a commencé, nous avons cherché comment la ramener. On n’avait pas le choix car les gens qui s’occupaient d’elle sont tous partis. On avait peur qu’elle reste sans soin, ni médicament" a expliqué son petit-fils.

Accompagné par ses proches, Hinia Scopp va maintenant prendre la direction d’Israël pour y trouver refuge. Mais ce sera sans sa fille et ses autres petits-enfants.

«Je ne sais pas si je reverrai ma fille et ses enfants»

Car, sur place, la vieille dame a laissé une autre partie de ses proches. "Ma fille et ses enfants sont toujours en Ukraine, a-t-elle confié à BFM TV. C’est très dur de partir. Je ne sais pas si je les reverrai. "