La guerre en Ukraine fait grimper les déficits budgétaires en Belgique

Selon une estimation du Bureau fédéral du Plan sur l’impact de la guerre en Ukraine sur l’économie belge, le produit intérieur brut (PIB) devrait croître cette année de 2,5%, soit un demi-point de pourcentage de moins que prévu.

Cette croissance plus faible que prévu aura un impact sur le déficit budgétaire, observe la secrétaire d’État au Budget Eva De Bleeker, citée dans un communiqué. Le déficit budgétaire commun de toutes les entités du pays augmenterait en effet de 0,28% par rapport aux 4,2% de déficit prévu à la base. En chiffre absolu, cela équivaut à une détérioration d’environ 1,5 milliard, dont 1 milliard à charge du fédéral et 500 millions pour les entités fédérées.

Mme De Bleeker pointe des effets directs et indirects à cette crise. Premièrement, il est à ses yeux nécessaire de "protéger nos citoyens et nos entreprises, de faire notre devoir humanitaire envers les nombreux réfugiés et apporter un soutien à l’Ukraine". De façon indirecte, en raison des sanctions et contre-sanctions, la montée les prix d’un certain nombre de produits aura un impact sur la croissance économique.

Toutefois, la secrétaire d’État estime qu’il faut considérer ces effets séparément du déficit structurel. Ce déficit existait déjà avant cette crise et aussi avant la crise du coronavirus. "Il faudra relever ce défi pour assurer la viabilité des finances publiques à long et moyen terme", assure-t-elle.

Zone euro: l’activité ralentit sous l’effet de la guerre en Ukraine

La croissance de l’activité économique en zone euro a ralenti en mars dans le secteur privé, subissant l’impact de la guerre en Ukraine, selon l’indice PMI composite publié jeudi par le cabinet S&P Global qui pointe un risque de contraction au deuxième trimestre.

L’indice, calculé sur la base de sondages d’entreprises, a reculé à 54,5, après 55,5 en février. Ce chiffre supérieur à 50 signifie que l’activité a continué de progresser en mars, bien qu’à un rythme moins soutenu. Un chiffre inférieur à ce seuil signalerait une baisse.

"Les dernières données de l’enquête mettent en évidence les conséquences concrètes et immédiates de la guerre en Ukraine sur la conjoncture de la zone euro et soulignent les risques de contraction pesant sur l’économie de la région au deuxième trimestre", a commenté Chris Williamson, économiste en chef de S&P Global.

L’activité dans les 19 pays partageant la monnaie unique a pourtant bénéficié d’un assouplissement très net des mesures sanitaires liées au Covid-19.

Sans cet allègement des contraintes, qui ont fortement pesé sur les entreprises depuis le début de la pandémie, le ralentissement de la croissance en mars "aurait été nettement plus prononcé", a souligné M. Williamson.

Principale conséquence de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les prix se sont envolés en mars, en particulier ceux de l’énergie. Parallèlement, les difficultés d’approvisionnement se sont accrues, sous l’effet de nouveaux confinements en Chine liés à la crise sanitaire.

L’opération militaire en Ukraine a également fait chuter la confiance des entreprises en mars, souligne S&P Global. Elles "se disent de plus en plus préoccupées par les répercussions de la guerre sur une économie qui peine déjà à se remettre de la pandémie", a indiqué Chris Williamson.

Dans ses dernières prévisions en février, avant le déclenchement de la guerre, la Commission européenne avait légèrement revu en baisse sa prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) pour 2022 dans la zone euro, à 4%.

Depuis, le commissaire à l’Économie, Paolo Gentiloni, a prévenu que ce chiffre devrait être revu à la baisse lors d’une prochaine estimation au printemps. Bruxelles ne prévoit pas de récession à ce stade. Le conflit militaire en Ukraine "ne va pas faire dérailler l’expansion en cours, mais va l’affaiblir", a récemment affirmé M. Gentiloni.

L’enquête PMI de mars "conforte notre opinion d’une croissance moins rapide qu’anticipée cette année, tandis que l’inflation va dépasser les prévisions", a estimé Jack Allen-Reynolds pour Capital Economics. Il prévoit pour la zone euro une hausse du PIB de 2,8% et une inflation de 6% cette année.