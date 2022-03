Inondations: la commission d’enquête suspend ses travaux pour discuter des amendements du PTB

Début de séance tendue en commission d’enquête sur les inondations. Mécontent de ne pas avoir été associé au travail de synthèse des recommandations, le PTB l’a fait savoir. Une suspension de séance est décidée pour éventuellement intégrer des amendements du parti d’extrême gauche. Possible?

Il fallait s’y attendre: la réunion de la commission d’enquête parlementaire sur les inondations de juillet 2021 a débuté sous le signe de mécontentement du PTB.

Les deux élus du parti d’extrême gauche, Julien Liradelfo et Germain Mugemangango ont ainsi déploré dès l’entame de la réunion que la procédure convenue initialement n’avait pas été respectée. Selon Julien Liradelfo, il était prévu que chaque parti apporte sa contribution au secrétariat du parlement qui en ferait ensuite la synthèse. Or, les partis de la majorité (PS, MR, écolo) ainsi que les Engagés ont fait ce travail de synthèse de leur côté en publiant ce mercredi leurs 161 recommandations.

Alors que le président de la commission Jean-Claude Marcourt indiquait que ce n’est pas au secrétariat de faire un tel travail de synthèse qui est du ressort politique, le député socialiste André Frédéric notait, non sans ironie, qu’il "n’est pas anormal en démocratie que des partis de la majorité s’accordent". Ajoutant que les Engagés l’ont ensuite contacté pour exprimer la volonté de participer à ce travail de mise en commun.

"Mon numéro est connu de tous, mais le PTB ne m’a jamais exprimé sa volonté de s’impliquer, ajoutait-il. J’ai plutôt entendu des “ça ne va pas, ça ne va pas…”. Et on tape et on tape…"

«Un voile pudique» pour discuter

Avoir un rapport qui fait consensus au sujet de ces événements tragiques n’est évidemment pas anodin alors que les députés ont fourni un gros travail pendant plusieurs mois et que les multiples auditions ont été riches d’enseignement.

Dépassé ce climax tendu de début de séance, chacun en convenait. Une suspension des travaux a donc été décidée afin de discuter des points de convergence entre les recommandations des cinq groupes et celles du PTB.

Si le PTB et le MR voulaient d’abord évoquer en commission les grands axes des recommandations des uns et des autres, le président de la séance, Jean-Claude Marcourt, a fait valoir son expérience des négociations pour renvoyer les uns et les autres à une discussion préalable entre chefs de groupes. Afin d’éviter, dit-il, qu’un premier tour de piste public ne se résume qu’à un étalage de divergences.

"Croyez-moi, il vaut parfois mieux couvrir d’un voile pudique nos différences pour parvenir à les surmonter", souriait Jean-Claude Marcourt.

Les six partis y parviendront-ils? Le communiqué de presse envoyé ce jeudi matin par le PTB, juste avant le début de la commission, permet d’en douter tant les critiques vis-à-vis du travail et des recommandations des autres partis sont dures.

"Les quatre partis qui se partagent le pouvoir depuis trente ans en Wallonie se sont mis d’accord pour mettre en place des recommandations qui ont clairement pour but de les laver de toute responsabilité dans la crise du mois de juillet, estime le député de gauche. En effet, au fur et à mesure des auditions, nous avons appris à quel point le choix systématique de ces partis pour l’austérité plutôt que la sécurité de la population a coûté des vies en affaiblissant les services qui sont là pour protéger les citoyens." Ou encore: "Avec ces recommandations (NDLR: celles des autres partis), si un déluge comme celui de juillet devait se reproduire, nous vivrions probablement la même catastrophe."

Si le PTB reste sur cette ligne, le "voile pudique" risque de ne pas suffire…