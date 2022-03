Guerre en Ukraine: au moins 4 morts et 6 blessés dans un bombardement près de Lougansk

Au moins quatre personnes sont mortes, dont deux enfants, et six autres ont été blessées dans des frappes russes sur la localité de Roubijné, près de Lougansk, dans l’Est de l’Ukraine, a indiqué jeudi le gouverneur de la région, Serguiï Gaïdaï.

Le gouverneur a ajouté que le bilan risquait de "s’avérer bien supérieur". "L’aviation russe a commencé à larguer des bombes au phosphore sur Roubijné", a-t-il accusé.

D’autres responsables de cette région ont accusé les Russes d’utiliser de telles bombes ces derniers jours, accusations invérifiables dans l’immédiat.

"Les Russes agonisent, ils n’arrivent pas à avancer, voilà pourquoi ils ont commencé à utiliser des armes lourdes", a déploré M. Gaïdaï.

Des frappes russes ont aussi touché Lyssytchansk et Novodroujesk, deux villes situées à 80 km au nord-ouest de Lougansk, a-t-il par ailleurs indiqué, sans donner plus de détails.

La Russie dit avoir pris le contrôle d’Izioum, près de Kharkiv

Le ministère russe de la Défense a déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi avoir pris le "contrôle total" d’Izioum, qui se situe au sud-est de Kharkiv. La ville dans laquelle habitent environ 45.000 personnes se situe stratégiquement à l’est du pays et à environ 95 kilomètres de la frontière russe.

L’information n’a pas été confirmée du côté ukrainien.

Les forces russes n’ont pratiquement pas réussi à s’emparer de villes ukrainiennes depuis le début de leur invasion du pays il y a un mois. Dans le sud, Kherson est passée aux mains russes depuis le 2 mars. Cinq jours plus tôt, les troupes russes avaient pris le port de Berdiansk sur la mer d’Azov, qui est devenu depuis un port important pour les envahisseurs.

La marine ukrainienne a d’ailleurs affirmé jeudi avoir détruit un navire de transport de troupes russes ancré dans le port de Berdiansk, qui se trouve près de Marioupol, assiégée depuis la fin février et pilonnée sans répit.

"Le navire de transport de troupes Orsk a été détruit dans le port occupé de Berdiansk. Gloire à l’Ukraine!", a écrit la marine dans un message sur son compte Facebook, accompagné de trois photos: un gros plan du navire non endommagé, et deux photos montrant, de loin, de la fumée dans le port et un bateau en feu, sans qu’on y distingue clairement le bateau.