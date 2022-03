Le fair-play à la mi-mars en basket provincial namurois

Voici le troisième classement intermédiaire du fair-play du championnat provincial de Namur arrêté au 15 mars 2022.

Voici les classements du fair-play établis par le CP Namur et arrêtés au 15 mars (pénalités, techniques etc. entre parenthèses, et fautes personnelles):

DIVISION 1: Ciney (6) 321, Mariembourg (12) 277, Erpent (20) 351, Natoye (36) 377, Beez (37) 426, Andenne (38) 318, Temploux (51) 317, Dinant (58) 300, Profondeville (68) 404, Ohey (69) 284, Malonne (86) 373, Belgrade (96) 358, Fraire-Philippeville (97) 357, Mosa Jambes (106) 410.

DIVISION 2 A: Eghezée (31) 359, Malonne (32) 397, Andenne (40) 376, Mazy-Spy (46) 334, Faulx (51) 274, Rochefort (52) 306, Profondeville (54) 357, Braibant (69) 355, Maillen (71) 303, Ciney (72) 393, Dinant (75) 300, La Plante (80 )379, Natoye (89) 339, BS Gembloux (100) 288.

DIVISION 2 B: Andenne (24) 325, Natoye (26) 354, Cerfontaine (27) 256, BB Gembloux (27) 331, Givet-Doische (38) 326, Malonne (40) 299, Rochefort (43) 286, Fernelmont (47) 363, Mazy-Spy (51) 360, Temploux (52) 332, Profondeville (57) 296, Eghezée (69) 461, Mosa Jambes (79) 395, Loyers (81) 384.

DIVISION 3 A: Ciney (11) 139, Belgrade (17) 249, Mazy-Spy (20) 202, Erpent (24) 165, Eghezée (26) 170, Natoye (29) 163, Mosa Jambes (29) 239, Faulx (39) 56.

DIVISION 3 B: BB Gembloux (16) 256, Fernelmont (18) 160, Mariembourg (20) 188, Temploux (20) 232, Fraire-Philippeville (21) 246, Maillen (27) 185, Hotton (27) 213, Eghezée (30) 174, Hamois (37) 171, Erpent (39) 205.

DIVISION 3 C: Ohey (61) 68, Cerfontaine (16) 179, Marche (18) 179, New Conti 21 (22) 170, Erpent (23) 216, BB Gembloux (24) 277, Beez (25) 253, Givet-Doische (39) 155, Mosa Jambes (40) 187, Maillen (55) 217.

DIVISION 1 DAMES: Ciney (32) 74, Profondeville (62) 49, Loyers (11) 211, Belgrade (14) 248, Namur (15) 257, Profondeville (17) 249, Natoye (17) 294, La Plante (24) 248, Malonne (26) 258, Ohey (30) 256, Faulx (47) 270

DIVISION 2A DAMES: Bouge-La Bruyère (0) 183, Mosa Jambes (4) 140, Cerfontaine (4) 153, Maillen (7) 199, Mariembourg (8) 122, Loyers (8) 153, Sombreffe Féminin (9) 185, Profondeville (10) 192, Namur (25) 222

DIVISION 2B DAMES: Bouge-La Bruyère (7) 187, Braibant (10) 137, Marche (10) 244, Fernelmont (15) 223, Sombreffe Féminin (16) 189, Dinant (16) 241, Boninne (17) 297, BB Gembloux (19) 228, Givet-Doische (19) 232, Eghezée (20) 225, Fraire-Philippeville (51) 345.

U18: Beez (11) 270, Profondeville (13) 296, Cerfontaine (15) 281, BB Gembloux (17) 259, Mosa Jambes (17) 418, Ciney (18) 271, Mazy-Spy (24) 289, Malonne (25) 293, Hotton (26) 235, Eghezée (30) 268, Fraire-Philippeville (31) 421, Givet-Doische (43) 253, Erpent (48) 388, Natoye (55) 286.

U19 filles: Bouge-La Bruyère (0) 161, Sombreffe Féminin (0) 190, Boninne (3) 216, Ciney (3) 237, Profondeville (10) 221, Natoye (10) 243