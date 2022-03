Guerre en Ukraine: une journaliste russe tuée dans un bombardement à Kiev

Une journaliste russe a été tuée mercredi dans un bombardement sur Kiev, a annoncé dans la soirée le média indépendant en ligne pour lequel elle travaillait, The Insider.

Oksana Baulina a été tuée par une roquette pendant qu’elle était en train de filmer les dommages causés par une précédente frappe sur un centre commercial de l’arrondissement de Podil, dans le nord-ouest de la capitale ukrainienne, selon un communiqué de son journal.

Un autre civil a été tué et deux personnes qui accompagnaient la journaliste ont été blessées.

Avant de rejoindre The Insider, Mme Baulina était productrice pour une fondation de lutte contre la corruption dans son pays. Celle-ci ayant été classée comme "organisation extrémiste" par les autorités, la journaliste avait dû quitter la Russie et continuait à travailler pour The Insider sur le thème de la corruption.

Elle s’était rendue en Ukraine en tant que correspondante, où elle avait fait plusieurs sujets à Kiev et Lviv (ouest), toujours selon son média, qui a exprimé ses "profondes condoléances" à sa famille et ses amis.

"Nous continuerons à couvrir la guerre en Ukraine, y compris les crimes de guerre russes de même que les bombardements aveugles sur les zones d’habitation qui provoquent la mort de civils et de journalistes", ajoute The Insider, un média en ligne indépendant fondé en 2013 par le journaliste et militant Roman Dobrokhotov et qui a désormais son siège à Riga, la capitale de la Lettonie.

Cinq journalistes ont au total été tués en Ukraine depuis le début, le 24 février, de l’offensive russe.