Canada: une 4e dose de vaccin anti-Covid recommandée aux Québécois les plus vulnérables

Les autorités sanitaires du Québec, deuxième plus grande province canadienne en population, ont recommandé mercredi une quatrième dose de vaccin anti-Covid aux octagénaires et aux personnes les plus vulnérables.

"On rend cette dose supplémentaire disponible pour les personnes (...) qui pourraient être exposées à une baisse de l’efficacité vaccinale dans un contexte où il y a plus de contagion", a déclaré en conférence de presse le directeur national de la santé publique du Québec, le Dr Luc Boileau.

Comme ailleurs dans le monde, le Québec observe "une hausse des cas et une hausse des hospitalisations".

Dans cette province de quelque 8,6 millions d’habitants, "plus de trois millions" de personnes ont déjà contracté le Covid-19. Plus de 2.000 nouveaux cas quotidiens ont été annoncés mardi.

"50% des cas sont maintenant des cas de BA.2, ce nouveau variant qui est le cousin d’Omicron", a expliqué le Dr Boileau.

La quatrième dose sera offerte à compter de la semaine prochaine, notamment dans les maisons de repos pour personnes âgées. Toute personne pouvant démontrer aux autorités sanitaires qu’elle est "vulnérable" au virus pourra obtenir cette nouvelle injection.

Cette annonce survient au moment où la province francophone, comme toutes les autres provinces du Canada, a levé ces dernières semaines la plupart de ses mesures sanitaires.

Le Canada, par l’entremise des gouvernements provinciaux, comptait des règles sanitaires anti-Covid parmi les plus strictes au monde depuis le début de la pandémie.

Ces dernières ont fait l’objet d’un mouvement de contestation sans précédent en janvier, lorsque des manifestants ont occupé la capitale Ottawa et d’autres villes du pays pour exiger leur retrait.

Au Québec, le port du masque reste obligatoire jusqu’au 15 avril.

Mardi, plusieurs pays européens ont été critiqués par l’OMS pour avoir "brutalement" mis fin à leurs règles sanitaires.

Le nombre de cas de Covid-19 est reparti à la hausse récemment dans plusieurs régions du monde. En Europe, cette hausse est notamment observable au Royaume-Uni, en Irlande, en Grèce, en France, en Italie et en Allemagne.