"C’est tout l’hôpital qui a fait front", le directeur du CHM (Mouscron) revient sur ces 2 années Covid

En première ligne, les hôpitaux ont dû s’adapter face à un virus du Covid "inconnu, imprévisible et usant", comme le qualifie le directeur général du CHM, Grégoire Lefebvre. Au centre hospitalier de Mouscron, 18 000 cas positifs ont été révélés par le laboratoire et quelque 1 300 patients Covid ont été pris en charge. Dont plus de 200 sont décédés des suites de l’infection…