Portugal: les résultats complets des élections ouvrent la voie à un nouveau gouvernement

La publication mercredi des résultats officiels complets des législatives anticipées du 30 janvier au Portugal, que les socialistes ont remportées avec une majorité absolue, ouvre la voie à la formation du nouveau gouvernement.

L’entrée en fonction du nouvel exécutif avait été repoussée, en raison de l’annulation de milliers de votes des Portugais de l’étranger à la suite d’une décision de la Cour constitutionnelle qui avait demandé la répétition du scrutin en Europe.

Après le dépouillement de ce suffrage, qui a eu lieu les 12 et 13 mars, le Parti socialiste passe de 118 à 120 sièges avec 41,37% des voix, et le Parti social-démocrate (centre droit) arrive deuxième avec 29,09% des suffrages et 77 députés.

Le PS obtient ainsi la deuxième majorité absolue de son histoire dans un paysage politique bouleversé par la percée de l’extrême droite: le parti Chega est devenu la troisième force politique du pays avec 12 députés alors qu’il n’en comptait qu’un seul jusqu’ici.

Les libéraux, entrés au Parlement en 2019 avec un seul député, disposent désormais de huit élus, et devancent les deux formations de la gauche radicale. Anciens alliés du gouvernement, le Bloc de gauche et la coalition communistes-verts ont obtenu respectivement cinq et six députés.

Le cabinet d’Antonio Costa, qui doit soumettre mercredi soir la liste de son gouvernement au président Marcelo Rebelo de Sousa, a déjà indiqué que la nouvelle équipe gouvernementale comprendrait "17 ministres et 38 secrétariats d’Etat", "soit 20% de moins que le précédent exécutif".

Les ministères avec des responsabilités directes dans l’exécution du plan de 16 milliards d’euros alloués au Portugal dans le cadre du plan de relance post-Covid de l’Union européenne, "seront rassemblés dans un même lieu" jusqu’à la fin de l’année.

L’objectif est d’optimiser leur fonctionnement, a expliqué le cabinet de M. Costa dans un communiqué.

Le Premier ministre et le président participaient mercredi soir au lancement du programme des commémorations du 50e anniversaire de la Révolution des Oeillets, qui a mis fin à la dictature en 1974.

"C’est un jour historique", s’est félicité M. Costa sur son compte Twitter, rappelant que "cela faisait 17.500 jours que le pays vit en liberté" contre une période de "17.499 jours sous la dictature".

D’après une liste dévoilée par les médias portugais, plusieurs ministres de l’ancien gouvernement seront reconduits.