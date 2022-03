"Arrêtez de haïr les Russes": l’étonnante vidéo de l’ambassade de Russie en France

Sur Twitter, l’ambassade de Russie en France a partagé une vidéo de propagande fleurant bon les codes hollywoodiens. Un cocktail de chiens mignons et de happy ending qui n’a pas tardé à faire réagir les internautes.

Diffusé ce lundi via le compte Twitter Russie en France, le clip a un message clair: #StopRussianHate ("Stop à la haine envers les Russes"). Une campagne de communication étonnante qui a fait réagir les réseaux sociaux, plusieurs semaines après le début de l’invasion russe en Ukraine.

La vidéo entière semble complètement lunaire, à grands coups de violons et de gentils chiens. Alors qu’une fête bat son plein dans une maison remplie de chiens et de leurs maîtres, un nouveau participant se présente à la porte: un homme et un husky sibérien.

L’hôtesse refuse alors l’entrée au maître ainsi qu’au chien à cause de sa race (originaire de l’Est de la Russie). "Reste en arrière, il est dangereux! Il est Russe!", ordonne l’hôtesse à son propre chien. Interloqué, le maître subit ainsi un rejet dû à l’origine de son chien. Le husky s’en va alors en pleurant. Finalement, le groupe finit par rejoindre les exclus dans une séquence sur laquelle apparaissent les phrases "Les frontières n’existent que dans nos têtes", puis "arrêtez de répandre la haine" et le hashtag #StopHatingRussians (arrêtez de détester les Russes, en français).

?🇷🇺TOUCHE PAS À MON RUSSE - Alors que les Ukrainiens vivent toujours sous les bombes, Moscou a décidé de lancer une grande campagne de communication baptisée #StopHatingRussians avec la diffusion d’un clip mettant en scène des chiens (médias). pic.twitter.com/Z0WYhauw2J — 🌐Le Globe (@LeGlobe_info) March 22, 2022

Sur les réseaux sociaux, les réactions ne se sont pas fait attendre. "Propagande", "surréaliste", les internautes n’ont pas mâché leurs mots.

#StopHatingRussians

La vidéo est à la fois géniale et surréaliste 😅 https://t.co/QIRC0OO1hE — Balthazar (@Balthazar_Again) March 21, 2022

Quoi qu'il arrive, les toutous seront toujours moins cons que leurs "maîtres" 🐶🤓#StopHatingRussians https://t.co/96DpOMx8wW — Hussard de l'Empereur ??🇫🇷?? (@HussImperial) March 21, 2022

Il n'y a rien à dire, en matière de propagande, les russes sont les plus forts 😆😆😆 #StopHatingRussians #UkraineRussie #guerreRussieUkraine # https://t.co/19DaQrVcvV — Général Yaka Fokon (@GeneralYaka) March 21, 2022

D'un côté il y a un président qui demande qu'on sauve son pays des bombes russes, de l'autre les Russes font dans l'allégorie canine trop pipou #StopHatingRussians via @Sonia_Devillers #EditoM https://t.co/R258bhjm6C — Mateusz (@Mateusz) March 22, 2022

Le 11 mars, le groupe Meta, maison mère de Facebook et d’Instagram, avait annoncé faire des exceptions à son règlement sur l’incitation à la violence et à la haine sur Internet en ne supprimant pas les messages du type à l’encontre des soldats russes.