Inondations: Voici les 161 recommandations de la commission d’enquête pour éviter de revivre ça

Voici l’intégralité des 161 recommandations dont a accouché la commission d’enquête parlementaire sur les inondations. Elles seront débattues ce jeudi avant un vote par le parlement wallon le 31 mars. Mais surtout, il faudra les concrétiser.

Six mois de travaux, plus de 50 personnes auditionnées pendant plus de 120 heures sur les inondations juillet 2021, mais aussi plus largement sur des questions d’aménagement du territoire, de changement climatique, d’organisation de l’administration wallonne et des services de secours, sur les méthodes et moyens de communication, etc., etc.: la montagne de travail abattue par la commission d’enquête parlementaire sur les inondations ne pouvait pas accoucher d’une souris. Et ce n’est effectivement pas le cas.

Les trois partis de la majorité (PS, MR, écolo) et les Engagés (ex-cdH) se sont entendus sur pas moins de 161 recommandations. Souvent isolé dans sa façon d’aborder les travaux en commission, le PTB déplore de ne pas avoir été associé (voir ci-dessous) et rendra ses propres recommandations. "Mais il n’a jamais donné un signal montrant sa volonté de travailler avec les autres", note l’école Stéphane Hazée. Comme les trois partis de la majorité, le mouvement les Engagés a effectué son propre travail d’analyse et de recommandations, mais il a, lui, manifesté sa volonté de participer à un travail de mise en commun. Le socialiste André Frédéric a la même analyse: "On travaille avec les partis qui veulent être constructifs, ce que le PTB n’a manifesté à aucun moment. Mais il n’est pas trop tard, on verra leurs propositions ce jeudi."

Le chantier ne fait que débuter

Constructif, les quatre autres partis ont donc voulu l’être au travers de la bagatelle de 161 recommandations qui seront débattues ce jeudi en commission avant un vote du parlement le 31 mars.

L’intégralité de ces propositions est à lire dans ce document:

D’une certaine manière, le véritable chantier ne fera alors que débuter: traduire ces recommandations en actes. Ce ne sera pas une mince affaire tant ces recommandations touchent à une multitude de secteurs: prévisions météorologiques et hydrologiques, communication vers la population, plans d’urgence, gestion des barrages, mise à jour des cartes des zones inondables, aménagement du territoire, organisation de la reconstruction,… Mais aussi, et peut-être surtout, ces recommandations doivent impulser un changement d’approche et de mentalité dans la gestion de crise et la culture du risque en Wallonie. Pour tenter de ne plus revivre ça. Ou, du moins être mieux armé pour y faire face. Car, les quatre partis le soulignent, l’événement météorologique a été extrême et le changement climatique ne laisse guère de doute sur sa répétition à l’avenir.