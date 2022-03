Les Vingt-sept reçoivent Joe Biden à Bruxelles pour un sommet sur l’Ukraine

Joe Biden sera, jeudi après-midi, le premier président des États-Unis à être reçu en tant qu’invité à un Conseil européen formel, le sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’UE.

Sa venue a pour but d’afficher une unité occidentale forte envers l’Ukraine, contre la Russie qui l’a envahie, mais certains Européens s’attendent aussi à ce que l’Américain les incite à adopter de nouvelles sanctions contre Moscou.

C’est à l’issue des sommets de l’OTAN et du G7 que Joe Biden devrait arriver, vers 16h, au bâtiment Europa qui abrite le Conseil, où il aura un bref entretien avec le président de l’institution, Charles Michel. La réunion du Conseil devrait débuter vers 16h30. Il y a un an, Joe Biden avait déjà été reçu par les Européens, mais c’était par visioconférence.

Si, à l’OTAN, l’accent aura été mis sur la réponse militaire à l’aggression russe, au Conseil européen, l’attention se portera sur le soutien à l’Ukraine et sur les sanctions économiques et financières, d’une ampleur inédite, prises par les Occidentaux contre le régime de Vladimir Poutine. Il sera question de fermer des échappatoires qui persistent, ou d’empêcher le contournement de ces sanctions via des pays tiers.

Mais d’aucuns s’attendent à ce que Joe Biden les presse d’adopter des sanctions supplémentaires. Avec une mesure massue en tête: un embargo sur le pétrole et le gaz russes. Washington a déjà édicté une telle interdiction d’importation, mais les USA sont bien moins dépendants des vannes énergétiques russes que bien des pays de l’UE. Le chancelier allemand Olaf Scholz a averti, ce mercredi encore, qu’une nouvelle récession menacerait, avec des pertes d’emploi massives, si ces vannes devaient être fermées trop brutalement. "L’Union européenne est une réalité faite d’États membres très divers. Il est bon aussi que M. Biden soit témoin de ces différents points de vue" en participant à la réunion, a fait observer un haut fonctionnaire européen.

Pour se défaire au plus vite de leur dépendance aux gaz et pétrole russes, les Européens comptent aussi sur de l’aide américaine. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déjà dit son intention de discuter avec Joe Biden de livraisons américaines de gaz naturel liquéfié (LNG) à l’Europe dans les prochains mois, et sur des engagements pour les deux prochains hivers. Un échange de vues est possible aussi sur un accueil de réfugiés ukrainiens outre-Atlantique, peut-être via un pont aérien vers les États-Unis et le Canada.

Joe Biden devrait quitter le Conseil européen vers 18h. Aucune déclaration ni conférence de presse commune n’est encore programmée. Les Européens poursuivront ensuite leur discussion sur l’Ukraine entre eux. Ils échangeront à nouveau avec le président Volodymyr Zelensky, par visioconférence depuis Kiev. Ce sera notamment l’occasion de reparler de cette conférence des donateurs déjà évoquée par Charles Michel, ainsi que d’un fonds fiduciaire, pour maintenir au mieux le pays en état.

Enfin, les dirigeants européens s’attèleront à la préparation d’un prochain sommet avec la Chine, qui est aussi une puissance-clé dans le dossier ukrainien puisqu’elle est en temps normal un étroit partenaire de Moscou. Il faudra lui faire comprendre qu’une attitude défavorable aux Occidentaux ne pourrait pas rester sans conséquences, selon une source européenne.

Vendredi, Charles Michel, qui devrait entre-temps avoir été reconduit pour un nouveau mandat de deux ans et demi à la tête du Conseil, jusqu’en décembre 2024, a mis à l’ordre du jour le débat très sensible de l’énergie. En plus de se défaire de leur dépendance à la Russie et de chercher de nouveaux fournisseurs, les Européens veulent prendre des mesures pour modérer l’envolée des prix sur les marchés. Plusieurs dirigeants réclament une intervention de type plafonnement des prix du gaz, mais l’unanimité est loin d’être acquise sur ce point. En revanche, l’idée d’achats conjoints de gaz au niveau UE, qui utiliserait son poids pour négocier des prix à la baisse, ferait consensus.

La politique de défense de l’UE reviendra aussi à l’agenda, avec l’adoption formelle de la "boussole stratégique", appelée à donner le cap d’une UE en quête de plus d’autonomie stratégique au sein de l’OTAN, et de plus d’assertivité sur la scène internationale. Les dirigeants apporteront notamment leur soutien à la création d’une force de réaction rapide de 5.000 militaires.

Enfin, les Vingt-sept évalueront la situation de l’économie européenne en ces temps marqués par une forte inflation, par les coûts élevés des intrants et d’autres matières premières, ou encore par la hausse des prix dans le secteur agroalimentaire.