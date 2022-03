Orel Mangala espère fêter sa première cap: "Attendre un an, c’est long"

Orel Mangala a reçu un joli cadeau d’anniversaire vendredi dernier pour ses 24 ans en voyant son nom dans la sélection de Roberto Martinez pour les amicaux en Irlande et contre le Burkina Faso.

"J’espérais vraiment faire partie de la sélection et c’est fantastique de pouvoir être ici", a confié le joueur de Stuttgart mercredi en conférence de presse à Tubize.

En mars 2021, Mangala avait été appelé pour la première fois par Roberto Martinez mais le milieu de terrain avait dû déclarer forfait à cause d’une blessure à la cuisse qui l’avait écarté des terrains pendant plus de trois mois.

"Après cette blessure et tout le travail fourni à l’entraînement, je suis très heureux d’être de nouveau ici mais aussi très fier", a assuré Mangala. "Je n’oublierai pas cette sélection de sitôt. Je n’ai pas suivi la conférence de presse en direct mais des amis m’ont envoyé des messages pour me dire que j’étais sélectionné. C’était un beau cadeau d’anniversaire. Attendre un an, c’est long mais le plus important c’est que je suis de nouveau là."