Les États-Unis ont établi que l’armée russe a commis des "crimes de guerre" en Ukraine

Le gouvernement américain "a établi que les membres des forces russes ont commis des crimes de guerre en Ukraine", a affirmé mercredi le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Les Etats-Unis se basent sur "un examen minutieux des informations disponibles issues de sources publiques et du renseignement", a indiqué dans un communiqué M. Blinken, précisant que des tribunaux devraient déterminer les responsabilités juridiques.

La Russie mène une guerre «d’usure» en Ukraine

Un haut responsable de la Défense britannique a indiqué mercredi que la Russie menait désormais une guerre "d’usure" en Ukraine, qui accroîtra la destruction et les pertes civiles.

"Les opérations russes ont changé", a déclaré Jim Hockenhull, chef du renseignement de la Défense, lors d’un point presse, soulignant que le Kremlin poursuivait "maintenant une stratégie d’usure" après n’avoir pu atteindre ses "objectifs initiaux".

"Cela impliquera le recours irresponsable et indiscriminé à la puissance de feu" et "résultera en davantage de pertes civiles, la destruction des infrastructures ukrainiennes et intensifiera la crise humanitaire", a-t-il prévenu.

Selon Jim Hockenhull, le président russe Vladimir Poutine a fortement renforcé le contrôle des médias dans son pays afin de cacher les problèmes opérationnels et les pertes importantes subies par les forces russes.