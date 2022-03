Farid répond à votre question météo: quel est le meilleur moment pour un barbecue ce week-end?

La question du jour est celle de Laura, de Couvin (Namur): "Salut Farid, nous aimerions organiser mes amis et moi un barbecue à l’extérieur ce samedi. Tu penses que la douceur se maintiendra Mieux vaut le faire midi ou soir? Merci d’avance!". Farid donne son avis et le bulletin du jour.

Bonjour Laura, c’est encore un peu loin mais a priori les nouvelles sont bonnes. L’anticyclone va continuer à dominer cette semaine avec néanmoins un basculement des vents au nord-est à partir de jeudi. Nous perdrons l’un ou l’autre degré et après la fraîcheur du matin, on atteindra encore 18°C jeudi et 17°C vendredi avec peut-être davantage de cumulus. Samedi pourrait voir le vent retourner à l’est favorisant à nouveau de l’air plus sec et moins voire pas de nuages. Il fera frais le matin mais l’après-midi, on titillera encore 17 à localement 19°C en plaine, plutôt 18°C sur Couvin avec un petit vent de nord-est pas trop méchant. Je conseille le barbecue à midi où il fera bon au soleil puisque le soir, cela rafraîchira assez rapidement avec plus que 10 à 13°C vers 20 heures.

Et sur le reste du pays?

Nous continuerons sur la même lancée puisque le soleil sera présent du matin au soir grâce à l’anticyclone très bien placé proche du pays. Il fera encore frisquet le matin mais l’après-midi, ça sera super agréable à la faveur d’un ensoleillement très généreux. Peu voire pas de cumulus et un vent discret de directions variées s’orientant au nord-est en fin d’après-midi.

Il fera un tout petit peu plus frais au littoral où l’on relèvera 13 à 14°C à cause de cette petite brise d’est mais encore 17 à 19°C ailleurs. Cependant, l’indice UV sera de 4 alors crème obligatoire si longue exposition au soleil. En fin de journée, rien à signaler si ce n’est que le mercure chute encore vite à cette époque de l’année. Superbe journée en perspective!