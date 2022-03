Fournisseurs d’énergie: sauve-qui-peut?

Boom photovoltaïque: le réseau s’adapte

"On annonce près de 25 000 nouvelles installations par an au minimum jusqu’en janvier 2024, en plus des 200 000 déjà installées", observe Eddy Fontaine, député wallon PS. Au passage, janvier 2024 marquera la fin de la prime octroyée aux propriétaires de panneaux. Elle avait été mise en place pour compenser le tarif Prosumer en vigueur depuis octobre 2020.

Bref, " le photovoltaïque est en plein boom et c’est une excellente nouvelle pour notre mix énergétique", se réjouit Eddy Fontaine. Mais il s’interroge sur la capacité du réseau à absorber ce surcroît d’électricité, notamment pendant le pic de production (entre 11 h et 14 h). "Le risque de surcharge est connu depuis le début, réagit le ministre Philippe Henry (Énergie, Écolo). Les gestionnaires de réseau ont dû s’adapter progressivement. Ils doivent poursuivre les investissements. Il ne serait pas acceptable que le réseau ne puisse pas absorber une production renouvelable alors qu’on doit l’augmenter fortement ", dit-il. Il rappelle par ailleurs que les communautés d’énergie seront d’actualité dans les prochains mois, pour équilibrer la consommation et limiter l’encombrement du réseau.