Le Choix Goncourt de la Belgique remis à Louis-Philippe Dalembert pour "Milwaukee Blues"

Le Choix Goncourt de la Belgique, prix officiellement reconnu par l’Académie du même nom, est attribué à Louis-Philippe Dalembert pour "Milwaukee Blues", annonce mercredi l’ambassade de France en Belgique dans un communiqué. Le prix sera remis à l’écrivain jeudi à Bruxelles.

Le Choix Goncourt est décerné par des jeunes fréquentant des universités et hautes écoles belges, francophones et néerlandophones, sur base de la deuxième sélection de l’Académie Goncourt. Dix-sept personnes représentant les comités de chaque école ou université constituaient le jury.

Dans "Milwaukee Blues", paru aux éditions Sabine Wespieser, Louis-Philippe Dalembert s’inspire du meurtre de George Floyd, cet Afro-Américain mort étouffé par un policier blanc en mai 2020, et de la phrase qu’il avait prononcée "I can’t breathe" (Je ne peux plus respirer), explique l’ambassade française. "Il imagine le personnage d’Emmett, et donne la parole à plusieurs de ceux et celles qui l’ont connu de son vivant, dressant le portrait attachant d’un homme que rien ne prédestinait à un tel destin."

"Les étudiants ont notamment été sensibles à la force du roman et à son écho à l’actualité", soulève l’ambassade de France dans son communiqué.

Le Choix Goncourt est un prix organisé par l’Ambassade de France en Belgique, la direction Europe de l’Ouest de l’Agence Universitaire de la Francophonie, l’Alliance française de Bruxelles-Europe et Passa Porta, la maison internationale des littératures à Bruxelles, avec le soutien de l’Académie Goncourt.

L’an dernier, le Choix Goncourt avait été remis à Hervé Le Tellier pour "L’Anomalie", déjà vainqueur du prix décerné par l’Académie.