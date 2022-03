GP d’Arabie saoudite: le champion du monde Max Verstappen veut prendre sa revanche à Djeddah

Après une entrée ratée dimanche à Sakhir, où il a terminé à la 19e place du GP de Bahreïn, manche inaugurale de la saison 2022 de Formule 1, le champion du monde néerlandais Max Verstappen espère prendre sa revanche en Arabie saoudite ce weekend sur le circuit urbain de Djeddah.

"Cela a été dur pour tout le monde. Nous gagnons et perdons ensemble mais nous allons revenir plus fort", a prévenu le pilote Red Bull. "Nous étions compétitifs à Sakhir, donc nous tirons quand même quelque chose de positif pour la prochaine course", a ajouté Verstappen, dont le copilote Sergio Perez a terminé 18e.

Avec un zéro pointé, Red Bull accuse déjà 44 points de retard sur Ferrari, qui a réalisé le doublé avec le Monégasque Charles Leclerc, vainqueur devant son équipier espagnol Carlos Sainz.

"La saison est encore très longue, nous n’avons disputé qu’une course. J’ai vraiment hâte de disputer le GP suivant. Ce circuit (de Djeddah, ndlr) est encore relativement nouveau pour nous. L’année dernière, l’humidité constituait un vrai défi pour tout le monde et je sais que les organisateurs ont fait quelque chose pour améliorer la visibilité. C’est un circuit rapide. Je suis curieux de voir comment les monoplaces, plus lourdes qu’en 2021, vont se comporter."

L’année passée, le rendez-vous de Djeddah était l’avant-dernier de la saison et Lewis Hamilton s’était imposé après une lutte acharnée devant le Néerlandais, pénalisé à deux reprises.