Guerre en Ukraine: Poutine ne veut plus de dollars et d’euros pour le gaz russe livré à l’UE, le prix du gaz européen en hausse de 20%

Le prix du gaz européen en hausse de 20%

Le prix du gaz européen grimpait de plus de 20%, mercredi après l’annonce du président russe Vladimir Poutine de contraindre les "pays hostiles" à ne payer le gaz russe qu’en roubles et non plus en dollars.

Le président a demandé à la banque centrale de mettre sur pied, dans la semaine, un mécanisme permettant les paiements en roubles.

Sur le marché néerlandais, qui fait figure de référence pour le prix du gaz en Europe, une hausse de 21% était observée mercredi, à 119 euros le mégawattheure.