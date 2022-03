Les planches à billets vont céder place aux planches à dessin: l’ancienne imprimerie de la banque nationale devient lieu culturel temporaire

L’ancienne imprimerie de la banque nationale à Bruxelles va se transformer en lieu culturel. Avant transformation, une occupation temporaire est prévue par Pali Pali, déjà aux manettes aux anciennes casernes et au grand hospice.

Ce n’est clairement pas le bâtiment le plus couru ni le plus médiatisé de Bruxelles. Pourtant, ses 20.000m2 sur le boulevard de Berlaimont, au rond-point où se tenait jadis Gaston Lagaffe, occupent une position centrale dans le Pentagone. À deux pas de la cathédrale, à un jet de pierre de la Grand-Place et à peine plus de la place De Brouckère, il semble incongru de voir le navire moderniste de l’imprimerie de la banque nationale rester portes closes. On rappelle en effet que les planches à billets y sont à l’arrêt depuis 2020.

Un immense projet immobilier doit y prendre place dans un futur plus ou moins proche. En attendant, une occupation temporaire va ranimer un site autrefois protégé des regards indiscrets. C’est Pali Pali qui l’annonce ce 22 mars sur son site web. L’association, qui se définit comme "accélérateur de projets culturels, sociaux et solidaires", est déjà à la manœuvre pour l’occupation temporaire des anciennes casernes d’Ixelles et de l’ancien hospice Pachéco.

Avec sa position on ne peut plus centrale, l’ancienne imprimerie de la banque nationale risque bien de devenir un nouveau lieu central de la vie culturelle bruxelloise. Avant de céder ses 20.000m2 à un projet immobilier tout neuf. Google Street View

L’ambition est de développer là-bas un "tiers-lieu artistique". Dès mai 2022, ce sont des ateliers d’artistes et "de jeunes projets entrepreneuriaux" qui s’y établiront. L’idée est de permettre aux artistes bruxellois d’alléger un peu leur quotidien puisque, selon Pali Pali, "la majorité d’entre eux ne peuvent en vivre alors qu’ils y consacrent plus de 30h par semaine et consacrent la moitié de leurs revenus à leur logement et leur espace de travail".

Dans le chef des promoteurs 3D-Real Estate et Burco Europe, propriétaires depuis juin 2021 après une vente de près de 20 millions d’euros, l’occupation temporaire contribuera évidemment à médiatiser et valoriser le quartier avant la transformation du site conçu par l’architecte Marcel Van Goethem dans les années 40.

L’ouverture est prévue pour mai 2022. Un premier événement d’envergure est déjà annoncé puisque le Brussels Gallery Weekend s’y tiendra du 8 au 11 septembre 2022.