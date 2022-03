François Cluzet traite Bigard et Luchini de "cons mégalos", l’humoriste lui propose d’aller "boire une camomille" (vidéos)

Invité dans l’émission "En aparté" sur Canal+, François Cluzet n’a pas mâché ses mots au sujet de de l’acteur Fabrice Luchini et de l’humoriste Jean-Marie Bigard. Ce dernier a riposté sur le plateau de Touche Pas à mon Poste.

Décidément, François Cluzet a pris l’habitude de sortir la sulfateuse ces derniers temps. Après avoir traité Eric Zemmour "d’écrivain raté" en quête de son "heure de gloire", l’acteur français a pris pour cible Fabrice Luchini et Jean-Marie Bigard pour leurs propos polémiques durant la pandémie de Covid-19.

"Ce sont des c*ns, je le pense ouvertement. Ce sont des mégalos. Ils sautent sur l’occasion de la pandémie, mais ferme ta gue***. Ils viennent d’où ces mecs-là? Ils ont un égo comme un gratte-ciel! Qu’ils nous foutent la paix, on est suffisamment dans la mer**! Qu’ils nous donnent de l’espoir. Il n’y en a pas un qui donne de l’espoir", lance François Cluzet.

"Ce sont des cons, ils ont un égo comme un gratte-ciel !"



Le très gros coup de gueule de François Cluzet contre Fabrice Luchini et Jean-Marie Bigard > https://t.co/12TLqsIarC #EnAparté pic.twitter.com/coiLTbrBcE — CANAL+ (@canalplus) March 22, 2022

Au plus fort de la pandémie, Jean-Marie Bigard s’était notamment fait remarquer par ses déclarations très dures à l’égard du gouvernement français, tout en s’affichant avec des figures antivax et de la sphère complotiste. De quoi énerver au plus haut point François Cluzet. "On est des acteurs, on est au service du public. On est là pour leur offrir de la joie. On n’est pas là pour se montrer en disant: ‘Oui, mais le gouvernement...’ On s’en fout, écrase-toi! Tu y es au gouvernement? Tu la veux la place?", a-t-il ajouté.

J’ai joué avec eux. Ils ne donnent rien!

L’acteur de 66 ans ne les a pas non plus épargné au sujet de leur carrière en estimant qu’ils donnaient une "image épouvantable" de leur métier. "J’ai joué avec eux. Ils ne donnent rien! Donc s’ils ne donnent rien aux partenaires, il n’y a rien. Résultat des courses, le public n’a rien", conclut-il.

Suite à ce déferlement d’insultes et de critiques, la réponse de Bigard ne s’est pas fait attendre. Après un premier message sur son compte Twitter, où il a précisé qu’il allait "essayer de rester courtois", il a eu un droit de réponse ce mardi soir sur le plateau de TPMP.

François Cluzet m’insulte encore et toujours…

on m’offre enfin un droit de réponse.

Je vais essayer de rester courtois 😜 pic.twitter.com/wzJgW4Xu7M — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) March 22, 2022

Face à Cyril Hanouna, l’humoriste a fait part de son incompréhension concernant cette diatribe de l’acteur. "Qu’est-ce que j’ai fait? Pourquoi? J’adore François Cluzet. Je trouve que c’est un artiste formidable. J’aimerais beaucoup être son ami. Mais là, il se tire tout seul une balle dans le pied. Il fait une crise de nerfs", a-t-il expliqué avant d’ironiser sur la situation: "Je t’adore mon ‘Clu Clu’ à moi! Il faut absolument qu’on aille boire une camomille tous les deux. Ça va nous détendre. Je ne t’en veux pas du tout!"

Il s’est ridiculisé tout seul. On n’a pas besoin de l’attaquer.

Jean-Marie Bigard n’a donc pas prévu de porter plainte contre François Cluzet, alors qu’une procédure pour injure publique aurait pu lui coûter 20.000 euros. "Il s’est ridiculisé tout seul. On n’a pas besoin de l’attaquer. Je lui en fais cadeau", a-t-il conclu.