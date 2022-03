Guerre: un numéro pour répondre aux questions des Ukrainiens et des Belges qui les hébergent

Les juristes et les travailleurs sociaux de l’ONG Caritas International Belgique répondent aux questions des Belges qui accueillent des Ukrainiens via la ligne téléphonique gratuite 0800.2.41.41, a indiqué l’organisme ce mercredi.

Des questions de nature très diverses peuvent être traitées, mais Caritas vise en priorité les sujets d’ordre sociale ou juridique. Comment obtenir des documents de séjour? Un permis de conduire ukrainien est-il valable chez nous? Comment bien organiser la cohabitation entre famille accueillie et accueillante? "Caritas entend ainsi partager aux familles hébergeuses son expertise d’accueil et d’accompagnement des personnes réfugiées et migrantes en Belgique", selon l’organisation humanitaire.

La ligne téléphonique est accessible gratuitement du lundi au vendredi, entre 12h00 et 18h00.

Une ligne d’info WhatsApp est également ouverte pour les réponses à fournir en ukrainien. Ce numéro WhatsApp est accessible pour toutes les réponses à apporter en ukrainien via le 0032/476.34.07.58.

"L’enjeu est de pouvoir apporter rapidement et facilement une information de qualité, croisée et mise à jour de sorte à pouvoir aiguiller les personnes désorientées ou en difficulté vers les instances ou les ressources adéquates", conclut Pieter Van Roeyen, juriste et coordinateur du point d’info.

Près de 20.000 personnes ayant fui la guerre en Ukraine se sont enregistrées en Belgique depuis l’invasion de leur pays par l’armée russe, le 24 février dernier.