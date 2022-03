Biden débarque à Bruxelles: voici les impacts à prévoir sur vos trajets (carte)

Quand le Président des USA débarque à Bruxelles, c’est toujours douloureux pour le trafic. Axes fermés, périmètres de sécurité, interdictions de parquer, STIB impactée: on vous dit tout sur cette visite de Biden chez nous du 23 au 25 mars.

Joe Biden débarque à Bruxelles. Et à partir du moment où Air Force One dépose son passager sur le tarmac de Zaventem jusqu’à ce qu’il y remonte, on sait que le trafic bruxellois risque de subir les alléas de l’agenda du Président des États-Unis.

Ces 23, 24 et 25 mars 2022, Joe Biden a deux rendez-vous chez nous. Il participe d’abord au sommet de l’OTAN sur la guerre en Ukraine. Cette rencontre réunissant des chefs d’état et de gouvernement du monde entier est prévue ce jeudi 24 mars sur les hauteurs de Haren et Evere. Durant toute la journée, c’est l’A201 entre l’avenue Bordet et le Ring qui sera bouclée, soit l’avenue Léopold III, axe principal longeant le site de l’OTAN. En ce compris les latérales (avenue du Bourget et rue de la Fusée).

Le lendemain, ce sont les 27 qui accueillent leur prestigieux allié à Ray Ban pour un sommet européen. Le quartier Schuman, rompu aux ballets des berlines blindées, prendra donc ses atours de forteresse. La place, la rue de la Loi devant les sites de l’UE et une partie de la rue Froissart sont comme d’habitude transformées en no man’s land. Certaines des rues adjacentes seront mises en circulation locale le temps de la réunion. Et mieux vaut ne pas tenter le stationnement dans le quartier si vous ne voulez pas vous offrir une petite visite à la fourrière.

Biden n’arrivera évidemment pas pour les croissants du 24 mars. Il est en effet à Bruxelles dès la veille, mercredi 23 mars. Comme d’habitude, les alentours de l’ambassade à la bannière étoilée sont bouclés. Durée: 3 jours, jusqu’à vendredi 25 mars. Sont concernées la latérale du boulevard du Régent et la rue Ducale, ainsi qu’une partie du parc de Bruxelles (ou "parc Royal). N’attachez pas votre vélo dans le coin si vous profitez du soleil dans l’espace vert: il risque d’être enlevé par la police.

Enfin, notez que de grands axes risquent d’être temporairement fermés à la circulation lorsque Biden et ses acolytes voyageront d’un site à l’autre, sous bonne escorte policière. Il s’agira du boulevard de Waterloo et de l’avenue de la Toison d’Or (site The Hotel), des rues de la Loi et Belliard et de certains pans de la Petite Ceinture.

Durant ces 3 jours, la police de la zone Bruxelles Capitale Ixelles tiendra les automobilistes et cyclistes au courant des fermetures via son compte Twitter.