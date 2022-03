Jobday à Grâce-Hollogne: l’horeca recherche plus de 100 emplois en région liégeoise

Le Forem organise un jobday horeca ce lundi 28 mars 2022 à Liège Airport afin de répondre à l’appel de 38 entreprises de la région. Au minimum 114 postes sont à pourvoir.

Vous êtes chef cuistot, commis, serveur ou même barman et vous cherchez un emploi en province de Liège? Voici une offre qui devrait vous intéresser.

Le lundi 28 mars prochain, de 14h à 16h30, le Forem organise à Liège un jobday à l’hôtel Park Inn by Radisson Liège Airport. Et pour cause, des entreprises de la région liégeoise ont besoin de main d’œuvre et un minimum de 114 postes seront à pourvoir dans des hôtels, restaurants, cafés et brasseries locaux.

"Avec la sortie de la crise sanitaire et l’arrivée prochaine de la belle saison, de nombreux établissements du secteur de l’Horeca sont à la recherche de nouveaux collaborateurs en urgence pour compléter leurs équipes", explique le Forem dans un communiqué.

Les profils recherchés sont des réceptionnistes, des collaborateurs de salle, des assistants maître d’hôtel, des cuisiniers, des commis de cuisine, des chefs de rang, des barmans, des sommeliers, des serveurs, des responsables de salle et de cuisine... avec ou sans qualification, sous contrat CDI ou CDD.

Les entreprises présentes à ce jobday seront au nombre de 38, dont voici un échantillon: Burger King, Van der Valk Hotel Liège Congres, East N Bull SteakHouse (Liège), Hôtel Restaurant Verviers, Hôtel Bierset, Hôtel Selys Liège, In Cointri (Grâce-Hollogne), Jacob’s Restaurant (Nandrin).