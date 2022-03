Guerre en Ukraine: deux échanges de prisonniers ont eu lieu

Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué ce mercredi que deux échanges de prisonniers russo-ukrainiens ont été organisés depuis l’entrée des forces de Moscou en Ukraine, sans préciser leurs dates ni le nombre de détenus concernés.

"Le ministère de la Défense de la Russie organise quotidiennement des couloirs humanitaires et l’évacuation de civils de localités. De plus, deux échanges de prisonniers entre la Russie et l’Ukraine ont eu lieu", a indiqué sans plus de précisions le ministère dans un communiqué dénonçant les prises de positions de l’UE à l’égard de Moscou et de son offensive militaire chez son voisin.

Lundi, Tatiana Moskalkova, la déléguée aux droits humains auprès du Kremlin, avait évoqué un échange en Ukraine de neuf prisonniers russes contre Ivan Fedorov, le maire de Melitopol, une ville ukrainienne conquise par Moscou.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, interrogé à ce sujet ce mercredi, n’a pas souhaité s’exprimer.