L'arrivée d'Overmars à l'Antwerp fait l'effet d'une bombe aux Pays-Bas: "Un doigt d'honneur aux femmes", "Une explosion", "Un choix sportif intelligent"

L'arrivée de Marc Overmars à l'Antwerp est mal perçue aux Pays-Bas. Et le Great Old n'est pas épargné par les critiques.

Gros coup pour certains. Indécent pour d'autres. Une chose est certaine, l'arrivée de Marc Overmars ne laisse personne indifférent. Pour rappel, l'ancien directeur sportif de l'Ajax avait été viré du club malgré des résultats plus que positifs depuis son arrivée. En cause: des messages à caractère sexuel envoyés à des employées du club, dont des photos de son sexe.

Aux Pays-Bas aussi, on s'est beaucoup ému de cette arrivée. Pour le Algemeen Dagblad, Aad De Mos a même crié au scandale. "Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai été sous le choc", explique l'ancien coach de Malines, du Standard et du RSCA. "Le timing m'a beaucoup surpris. Il est revenu tellement vite. Je m'attendais à ce qu'il ne travaille plus jamais en Europe. Je le voyais par exemple rebondir en Amérique ou au Moyen-Orient."

Viré le 6 février dernier, Overmars a effectivement vite retrouvé un employeur. Preuve qu'il n'était pas grillé aux yeux du président de l'Antwerp, Paul Gheysens. "Si on parle purement de l'aspect sportif, je pense que c'est intelligent", continue Johan Boskamp, autre figure bien connue en Belgique. "Mais personne ne parle de cet aspect-là chez nous. Cette nouvelle a été une véritable explosion. On n'évoque pas ses qualités mais uniquement ce qu'il a fait. Tout le monde parle de ce qui s'est passé à l'Ajax. Des sujets comme #MeToo et BlackLivesMatters font toujours l'objet de débats acharnés. Non, je ne comprends pas, mais connaissant Gheysens, ça ne me surprend pas."

"Un doigt d'honneur aux femmes"

D'autres grands noms ont également commenté cette arrivée qui sème la zizanie. Dans le talk-show Rondo, de Ziggo Sport, Marco Van Basten s'est également dit choqué. "Vous pouvez donner une seconde chance à quelqu'un", a-t-il expliqué. "Mais sa façon d'agir est encore bien trop légère par rapport à ce qui s'est passé. Il aurait d'abord dû montrer à tout le monde qu'il regrette ses agissements passés et qu'il compatit avec les victimes avec lesquelles il ne s'est pas bien comporté. Après cela, vous pouvez passer à autre chose. Mais ici, il passe à un autre chapitre avant de s'excuser. Il aurait dû faire plus attention à ça", a estimé l'ancien attaquant du Milan AC et Ballon d'or.

Également présent, Youri Mulder, le sniper de la presse néerlandaise, n'a pas épargné l'ancien ailier d'Arsenal. Tout comme le matricule 1. "J'ai entendu quelqu'un dire que c'était un gros doigt d'honneur aux femmes qui ont subi son comportement à l'Ajax", a commencé l'ancien joueur du RSCA. "Nous parlons de quelqu'un qui a commis un abus de pouvoir dans un club. Le fait que l'Antwerp lui redonne une chance aussi rapidement est vraiment étrange. Le propriétaire est un peu bizarre. Il s'en fiche. Il y aura beaucoup de critiques. Et à juste titre, je pense."

Pour Suse Van Kleef, une commentatrice de football néerlandaise, le choix de l'Antwerp est plus que discutable. "Le président a déclaré lors de la conférence de presse que les valeurs d'Overmars correspondaient à celles du club. Alors que diable sont ces normes et valeurs au Bosuil?", a-t-elle déclaré pour la VRT.

Un manque de décence morale à l'Antwerp

Auteur de plusieurs livres sur l'Ajax, Matty Verkamman a également condamné l'arrivée d'Overmars. Le journaliste néerlandais s'est dit "perplexe". Selon lui, c'est une preuve de plus que "la moralité est souvent complètement absente dans votre monde du football." Si tout le monde mérite une seconde chance, il ajoute que ce retour est indécent. "Choisir cette solution après seulement six semaines confirme une chose: votre indifférence totale à l'égard de votre comportement transgressif. Je crains qu'en réalité, vous ne regrettiez vraiment rien. Vos larmes sont probablement celles d'un crocodile."

Matty Verkamman n'épargne pas l'Antwerp. "Le fait que vous retrouviez en Belgique un travail sans objection notable indique le manque de décence morale est monnaie courante dans certains milieux du pays. (...) L'enquête aux Pays-Bas n'est même pas encore terminée. Je ne peux que conclure que l'argent est apparemment le seul motif de votre vie. C'est dégoûtant!"