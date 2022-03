The Voice Belgique: Maysha finit sa chanson en larmes et... un Borlée en coach invité (vidéos)

Maysha a voulu rendre hommage à son fils et a terminé sa chanson en pleurs. © The Voice - RTBF

The Voice Belgique se rapproche de son dénouement. Entre les invités de marque, les workshops de folie et les prestations marquantes des talents, retour sur ce 3e live de la saison anniversaire du télécrochet de la RTBF.

Qui dit troisième live de cette édition anniversaire dit 3e coach d’honneur. Après Vitaa et Quentin Mosimann, c’est Marc Pinilla, chanteur du groupe Suarez et coach du télécrochet durant trois saisons, qui s’installe dans le 5e fauteuil avec émotion. "J’ai passé de merveilleux moments avec les talents, coaches et public", confesse-t-il à Maureen Louys. Autre invité exceptionnel de ce mardi, Amir est venu interpréter Rétine, avec Anaé et Nora.

Du côté des talents, quatre d’entre eux ont malheureusement dû quitter l’aventure.

Au sein de la "Team Typh", les talents ont eu droit à des coaches invités surprenants avec la championne de Belgique d’apnée Isabelle Gillet mais aussi… Jacques Borlée. Le mentor des Belgian Tornados, récemment sacrés champions du monde en salle du relais 4x400m, est venu donner de précieux conseils sur la gestion du stress. "Quand on va aux Jeux olympiques ou qu’on chante devant 3.000 personnes, la notion de relâchement est fondamentale. La performance passe par la détente", explique-t-il avant de leur proposer une expérience étonnante.

Au final, c’est Valentine (en reprenant Et Bam de Mentissa) et Zélia (avec une reprise de "Tout va bien" d’Orelsan) qui ont été choisies par le public. Et l’Ukrainienne Diana a envoûté sa coach sur "Video Games" de Lana Del Rey, entraînant l’élimination de Mounir.

Du côté de Christophe Willem, celui-ci a opté pour une professeur d’improvisation lors de l’atelier afin que ses talents puissent un peu plus lâcher prise. Autant dire que l’atelier s’est vite transformé en team building avec de nombreux fous rires au rendez-vous.

Rosalie a récolté les suffrages du public en reprenant "Le dernier Jour du disco" de Juliette Armanet, au même titre que le duo Arthmony, grâce à "Dans ma tête" de Saskia. Et c’est Maysha qui a été repêchée par son coach après une reprise éblouissante de "L’hymne à l’amour", d’Edith Piaf. Une prestation en hommage à son fils qu’elle a terminée en larmes avant d’être réconfortée par son coach et Black M, dont elle est la choriste dans la vie de tous les jours. C’est donc finalement Enola qui fait ses adieux au télécrochet.

Dans l’équipe de BJ Scott, les talents ont eu droit à une belle surprise avec la venue au workshop du vainqueur de la dernière saison de The Voice et candidat belge à l’Eurovision Jérémie Makiese. "On refuse rien à Mam’", a rigolé le jeune homme, ravi d’avoir été invité. Les talents ont dû chacun écrire une phrase sur un papier, l’ensemble créant une chanson qu’ils ont interprété à l’unisson.

Ce sont finalement Nora et Raphael (repêchés par le public respectivement avec "Crier tout bas" de Cœur de pirate et "Dormir dehors" de Daran et les chaises) ainsi qu’Alec (repêché par la "Mama" grâce à sa reprise de "I See fire" d’Ed Sheeran) qui auront l’occasion de se présenter à nouveau sur la scène de The Voice la semaine prochaine. Exit donc Adriana.

Chez Black M, il ne va pas sans dire que le workshop a été sportif! Invités dans une salle de boxe à Paris, les talents ont réalisé plusieurs exercices avant de s’affronter sur le ring. Ils en ont même profité pour s’y mettre à quatre sur leur coach, qui leur a réservé une autre surprise en les invitant sur les répètes de la tournée de Sexion d’Assaut. Un cadeau qui a ébloui les talents, certains en pleurant même de joie.

Lors des lives, ce sont Sekina ("Stand up" de Cynthia Erivo) et Valentin ("Frozen" de Madonna) qui ont convaincu le public, tandis qu’Anae a séduit son coach en reprenant du Amel Bent. Le tout aux détriments de Roxane.

Lundi prochain (et non mardi en raison du match des Diables), rendez-vous avec Clara Luciani en invité et Matthew Irons (Puggy) en coach d’honneur.