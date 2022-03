"Koh-Lanta: Le Totem maudit": des pieds de "hobbit" et une troisième boule noire pour une aventurière (vidéos)

Diffusé ce mardi 22 mars sur TF1, le 5e épisode de "Koh-Lanta: Le Totem maudit" a de nouveau connu son lot de rebondissements. Entre privations de nourriture, souci physique, malchance et clash au conseil, on vous résume tout.

1. Des rameurs inégaux et des pieds dangereusement enflés

Au lendemain de l’élimination de Benjamin, une épreuve mythique attend les aventuriers: celle des radeaux. Sur leurs camps respectifs, Jaunes et Rouges reçoivent des bambous et s’attellent à la confection de leur pirogue et de leur radeau, car ce n’est pas une mais bien deux embarcations qu’ils devront mettre à l’eau.

Jean-Charles : " Je ne savais pas que tous les bretons savaient faire des nœuds "

Les bretons, vous confirmez ? 👀#KohLanta #KohLantaLeTotemMaudit pic.twitter.com/gCawT3ayzO — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) March 22, 2022

Si les techniques de construction sont similaires de chaque côté, ce n’est pas le cas des techniques de navigation. Lors de la première manche, les Jaunes se trompent de côté au démarrage et se font vite avaler par leurs adversaires. Et lors de la manche suivante, c’est un Jean-Charles peu doué pour barrer qui offre l’égalisation aux Jaunes. Vient donc la belle entre les deux équipes et à ce petit jeu, ce sont les Jaunes qui s’imposent grâce à Bastien, qui se révèle excellent navigateur. Ils remportent le tant convoité kit de pêche, ainsi que du poisson. Les Rouges, eux, repartent une nouvelle fois sur le camp avec le totem maudit.

La malédiction semble les suivre inlassablement puisque Jean-Philippe se retrouve avec des pieds tellement enflés qu’il a du mal à enfiler ses chaussures. De quoi rappeler les pieds des hobbits dans "Le Seigneur des Anneaux". Si cela fait rire ses compagnons d’aventure dans un premier temps, celui-ci décide quand même d’aller voir le médecin.

Les deux images marquantes de la saison pour le moment.

La bave de Franck.

Les gros pieds de Jean-Philippe.#KohLanta pic.twitter.com/snnzll7jQe — Sautor (@sautor_dolu) March 22, 2022

2. Une troisième boule noire pour Stéphanie

Alors que Setha et Stéphanie tentent, sans succès, de tester le harpon obtenu lors de l’épreuve de confort, des Rouges affamés ratissent l’île à la recherche de nourriture. Malheureusement, ils ne trouvent que trois malheureuses crevettes et un mini-crabe pour satisfaire leur faim.

C’est donc une équipe jaune revigorée et des Rouges au fond du trou qui se préparent à disputer l’épreuve d’immunité. Sur celle-ci, les deux équipes doivent aller chercher, à la nage et à la force des bras, des bandes de tissu dans la mer avant de les ramener sur la terre ferme pour recréer une fresque.

Le sort s’acharne sur Stéphanie, qui pioche sa troisième boule noire sur trois épreuves différentes, à son grand désespoir. De rage, elle jette la pierre au sol avant de craquer. "J’en ai marre. Je ne suis pas venue dans Koh-Lanta pour regarder."

Malgré un retard de 20 secondes dû à leur malédiction de l’épreuve précédente, les Rouges se montrent plus efficaces grâce à Ambre et remportent leur deuxième immunité d’affilée.

3. Un conseil tendu qui laissera des traces

Se sentant en danger pour le conseil à venir, Stéphanie se met à la recherche d’un collier avant de tenter un coup stratégique. Elle propose aux ex-violets et à l’ex-vert Nicolas de s’allier au conseil pour éliminer un des membres du trio des ex-bleus.

Dans un conseil animé, toutes les frustrations ressortent. Olga reproche aux plus forts de rabrouer les plus faibles et vise tout particulièrement Yannick, dont elle dit avoir "peur". Choqué, celui-ci tombe des nues. "C’est violent ce que tu dis là", lui répond Yannick.

De son côté, Stéphanie se fait reprendre par Colin, qui n’a pas apprécié que celle-ci suggère que l’alliance était encore trop tenace entre les ex-Bleus. Autant dire que cela laissera des traces...

Lors du vote, c’est finalement Stéphanie qui récolte le plus de voix contre elle. Sa tentative de stratégie n’a pas fonctionné mais elle quitte l’aventure la tête haute, malgré son regret de ne pas pu avoir montrer toutes ses capacités.

En raison du match de l’équipe de France mardi prochain, Koh-Lanta sera de retour dans deux semaines. Il faudra donc attendre un peu avant de savoir si Jean-Philippe, absent en fin d’épisode, reviendra dans l’aventure ou devra partir sur abandon médical...