Tour de Catalogne: Colbrelli a été victime d’une arythmie cardiaque à l’arrivée de la première étape

Bahrain-Victorious a donné de nouvelles informations à propos de l’état de santé de Sonny Colbrelli, qui s’est effondré à l’arrivée de la 1re étape du Tour de Catalogne.

"Sonny a souffert d’une arythmie cardiaque instable qui a nécessité l’utilisation d’un défibrillateur", a expliqué l’équipe dans un communiqué. "La cause reste à déterminer, et le coureur italien subira de nouveaux examens mercredi à l’hôpital universitaire de Gérone." "L’équipe souhaite remercier Borja Saenz de Cos, infirmier auprès du service d’urgences catalan, pour son aide rapide à l’arrivée lundi et pour avoir assisté notre staff médical dans la gestion de l’incident. La situation clinique de Sonny Colbrelli est bonne, et nous lui souhaitons un prompt rétablissement", a conclu le communiqué.

Entretemps, Colbrelli a été en conversation avec La Gazzetta dello Sport. "Je ne me souviens de rien de l’incident", a-t-il dit. "Je suis ici à l’hôpital, au repos, je ne me souviens de rien. Seulement que j’ai franchi la ligne d’arrivée, je me suis arrêté, j’ai pris de l’eau et je me suis effondré. À partir de là, c’est le grand vide et je me suis réveillé à l’hôpital. Ils me gardent en observation. C’a été un choc, mais je pense déjà au moment où je pourrai réintégrer le peloton."