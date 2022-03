La Russie n’utilisera l’arme nucléaire qu’en cas de "menace existentielle"

L’armée russe patit de problèmes logistiques

Les opérations "se poursuivent de façon strictement conforme à ce qui était prévu", a au contraire affirmé Dmitri Peskov à CNN International.

Selon le porte-parole, l’armée russe continue de chercher à "éliminer le potentiel militaire de l’Ukraine", l’un des "principaux objectifs de l’opération".

Pour ce faire, les forces russes "ciblent seulement des objectifs et objets militaires sur le territoire de l’Ukraine, pas (d’objectifs) civils", a-t-il assuré, en dépit d’accusations d’ONG largement documentées et relayées par plusieurs gouvernements, notamment britannique et américain, d’attaques sur des civils.

Une "occupation" de l’Ukraine ne figure par ailleurs pas parmi les objectifs du Kremlin, a-t-il poursuivi.

Les experts militaires estiment que l’armée russe pâtit de problèmes logistiques et de communication.