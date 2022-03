Colin Henrot suivra Godfroid et Trimboli au Condrusien

Le Condrusien poursuit la préparation de son noyau pour la saison 2022-2023.

Après deux arrivées prévues de joueurs de D2 ACFF – Harry Tremblez de Stockayet Basile Pingaut de Couvin– le Condrusien n’en a pas terminé avec ses transferts en vue de la prochaine saison. On savait déjà que l’attaquant d’Haversin Quentin Godfroid suivrait son coach Damien Trimboli, futur entraîneur des Verts en P1. On apprend ce mardi soir qu’un autre Haversinois fera le déplacement en direction d’Hamois puisque le médian Colin Henrot fera également partie du noyau condrusien la saison prochaine.