Coronavirus: Vandenbroucke appelle à ne pas relâcher la vigilance

Préparer l’activation du pass sanitaire

Dans ce cadre, le ministre appelle à une "culture positive" du masque. Il n’entend pas non plus jeter aux oubliettes le covid safe ticket (CST). Le point figurera à l’ordre du jour du prochain comité de concertation, après les vacances de Pâques. "On a dit que l’on allait réfléchir à l’avenir du CST sur la base des avis disponibles. Ma conclusion, ce n’est pas qu’un tel instrument n’a plus d’utilité", a souligné M. Vandenbroucke.

Selon lui, il faudrait préparer le cadre légal permettant l’activation d’un passe sanitaire. "Lorsqu’il est bien utilisé et nécessaire, il peut contribuer à la sécurisation de notre vie", a-t-il dit.