Farid répond à votre question météo: quel temps au littoral pour cette semaine?

La question du jour est celle de Marie-Claire de Laeken: "Bonjour Farid, je voudrais prendre l’air du côté d’Ostende ce mercredi. Tu penses qu’il y fera aussi bon et doux pour profiter du soleil? Merci beaucoup!" Farid donne son avis et le bulletin du jour.

Salut Marie-Claire. Très bon choix puisque tu profiteras d’une superbe journée ensoleillée. Ce mardi était déjà magnifique avec 18 à 19°C au littoral grâce à un vent de sud-est soufflant de terre. Il en sera de même demain avec néanmoins un basculement des vents au nord-est mais ne dépassant pas 25 km/h en rafales. On perdra l’un ou l’autre degré mais le soleil omniprésent sera agréable pour boire un verre en terrasse ou prendre quelques couleurs. Je rappelle que l’indice UV est proche de 4 et qu’il est préférable d’appliquer une crème solaire si on ne veut pas rougir. En effet, les 15-16°C de maximas sont traîtres et même s’il ne fait pas chauds les UV sont de plus en plus agressifs à cette époque de l’année où le soleil est à 50% de sa montée. Bon amusement!

Et sur le reste du pays?

La cellule anticyclonique va encore se rapprocher du pays et de ce fait, le vent tombera soufflant de directions variées ou faiblement de secteur est, nord-est. Attention encore à de légères gelées sur les plaines du nord et la Campine ainsi que les vallées ardennaises où on tombera jusque -3 à -5°C. Le ciel sera bien dégagé sur tout le pays et encore une fois, un cumulus aplati par la subsidence pourra se former entre le Hainaut et la province de Namur et le sud en deuxième partie d’après-midi. Ailleurs, un ciel tout bleu et toujours un mercure en forme olympique affichant 17 à 19°C en plaine et une pointe à 20°C très localement! Le soir, rien à signaler mais déjà plus que 10 à 12°C vers 21H en plaine et une fraîcheur qui tombera assez vite.