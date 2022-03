Adnan Januzaj ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait: "Mon futur? Pour le moment, c’est la Sociedad"

En forme avec la Real Sociedad, Adnan Januzaj était présent à la conférence de presse des Diables rouges ce mardi.

Adnan Januzaj est de retour chez les Diables, un an après sa dernière apparition, contre la Biélorussie. Performant avec la Real Sociedad, il espère obtenir quelques minutes en Irlande puis contre le Burkina Faso, mais il ne se formalise pas de la concurrence. "Je n’ai jamais douté de moi", assure-t-il.

Il a, en revanche, adapté son approche: "Je me suis attaché les services d’un physiotérapeute, et un entraineur personnel. Ce qui me freinait, avant, c’était les blessures. Je suis moins blessé, désormais, et j’ai pu enchaîner deux bonnes saisons avec la Real Sociedad."

En fin de contrat dans le pays basque, Januzaj ne veut pas trop en dire, au sujet de son futur. "Pour l’instant, c’est la Sociedad, et rien d’autre. Naples? Je suis concentré sur mon club, je ne fais pas trop attention à ce qui se dit."

Il a tout de même changé d’agent, et c’est Mino Raiola qui s’occupe de ses intérêts. "Je le connais depuis longtemps, et on s’est rapproché ces deux dernières années. Il me parle beaucoup, me conseille", a-t-il conclu.