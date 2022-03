Les sciences attirent de plus en plus les jeunes

Le Printemps des sciences est de retour en présentiel

Après deux ans sous Covid, le Printemps des sciences revient pour une 21e édition. Conférences, spectacles, ciné-débats, expositions, balades scientifiques… une cinquantaine d’événements sont organisés par les institutions d’enseignement supérieur et leurs partenaires sur tout le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces activités, qui sont gratuites et ouvertes à tous, ont toutes le même objectif: faire découvrir les sciences et les technologies à un maximum de personnes. Cette année, le thème du Printemps des sciences est celui de l’exploration. "Dans les sciences, la phase d’exploration est très importante. Les gens pensent trop souvent à tort que les scientifiques ne font que chercher et trouver. Or, ce n’est pas du tout le cas", explique l’organisateur de l’événement. Mais pour Maxime Duménil, "le but principal de cet événement est avant tout de donner envie aux jeunes de s’intéresser aux sciences, et de leur montrer la diversité des métiers qui existent au sein de la discipline. En quelque sorte, derrière notre événement, nous voulons créer des vocations." La 21e édition du Printemps des sciences, qui a lieu jusqu’au dimanche 27 mars, attend cette année entre 50 000 et 60 000 participants sur toute la semaine.