Moonfall, À plein temps, Le sommet des dieux, Le temps des secrets, etc.: les 10 sorties cinéma de ce mercredi 23 mars

Une lune qui tombe, Katmandou, une maman solo et même les collines d’Aubagne: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 23 mars. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

1 Moonfall

Film de science-fiction de Roland Emmerich. Avec Halle Berry, Patrick Wilson et John Bradley. Durée: 2 h 00.

Ce que ça raconte

La lune a changé d’orbite et s’écrasera bientôt sur la terre. N’écoutant que leur courage, une astronaute de la NASA, son collègue déchu et un complotiste vont tenter de l’arrêter.

Ce qu’on en pense

On dirait presque une blague de Toto quand on lit le pitch. Mais non, c’est un film catastrophe à l’ancienne, avec des grosses vagues et tout le tintouin. C’est bête mais impressionnant, cela dit.

La critique complète

2 À plein temps

Ce que ça raconte

Mère célibataire, Julie mène une course effrénée pour joindre les deux bouts entre sa vie de banlieue et son job à Paris. Quand une grève nationale paralyse la capitale, son équilibre précieux mais précaire va se disloquer…

Ce qu’on en pense

Laure Calamy (Dix pour cent) livre une performance bouleversante et dans ce récit intense qui ne lui laisse aucun répit. Une illustration parfois pesante mais réussie de l’impact des exigences du capitalisme sur l’intime de nos vies.

La critique complète

3 Le sommet des dieux

Ce que ça raconte

À Katmandou, sur la piste d’un alpiniste qu’on croyait disparu, un reporter est peut-être sur le point de découvrir une information qui changerait l’histoire de l’alpinisme.

Ce qu’on en pense

La réflexion quasi philosophique sur le rapport de l’homme à lui-même et à la nature prend le pas sur l’aspect sportif. De la belle animation qui fait voyager.

La critique complète

4 Ali & Ava

Ce que ça raconte

Alors qu’elle vient de devenir grand-mère, Ava n’aurait jamais imaginé retomber amoureuse. Encore moins d’Ali, un Pakistanais de vingt ans son cadet.

Ce qu’on en pense

On suit le chemin classique de l’histoire d’amour au-delà des conventions et des valeurs culturelles, en y ajoutant une touche de musique pour rythmer le tout.

La critique complète

5 Ambulance

Ce que ça raconte

Pour s’échapper d’un braquage qui a mal tourné, deux frangins prennent en otage une ambulance et ses passagers: une brancardière et un flic assez mal en point.

Ce qu’on en pense

Une course-poursuite qui sent la testostérone et l’adrénaline. C’est crétin et terriblement long.

La critique complète

6 L’ombre d’un mensonge (Nobody Has to Know)

Ce que ça raconte

Exilé sur une île écossaise, Phil (Bouli Lanners) est victime d’une attaque qui lui ampute une partie de la mémoire. Son amie Millie (Michelle Fairley, Game of Thrones) lui révèle qu’ils étaient amants avant son accident. Un secret qui n’en est pas vraiment un…

Ce qu’on en pense

Après Eldorado, Les Géants et Les premiers les derniers, Bouli Lanners signe son premier film en Anglais: une romance inattendue aux paysages splendides et aux personnages parfois hésitants, incarnés avec talent.

La critique complète

L’interview de Bouli Lanners

7 La brigade

Ce que ça raconte

Après avoir quitté son poste de commis de cuisine dans un grand restaurant, Cathy se retrouve cantinière dans un foyer pour migrants…

Ce qu’on en pense

Une comédie politico-sociale qui accumule les maladresses, avec une Audrey Lamy toujours aussi énervée.

La critique complète

8 Les Bad Guys

Ce que ça raconte

Un loup, un requin, un serpent, une tarentule et un piranha, ça n’inspire pas la confiance. Les bad guys ont toujours assumé leur rôle de méchant, mais ils pourraient changer d’avis.

Ce qu’on en pense

L’idée est sympathique et promet un film d’animation qui sort du lot des princesses et aventuriers courageux. Mais tout ce bazar manque de relief, dommage.

La critique complète

9 Jardins enchantés

Ce que ça raconte

Les aventures d’une chenille, d’une libellule, d’un oiseau, d’une petite fille ou encore d’une bande d’abeilles.

Ce qu’on en pense

Une compilation de six courts en 2D qui ont, pour points communs, la nature et ses mille trésors. Une bonne idée alors que le printemps vient de se réinviter dans nos vies. Mais des œuvres destinées aux tout petits, et juste à eux.

10 Le temps des secrets

Ce que ça raconte

La famille Pagnol est de retour sur les collines d’Aubagne, pour de nouvelles vacances qui verront le petit Marcel s’offrir de premiers émois amoureux…

Ce qu’on en pense

La naïveté du cinéma de Barratier, qui complète ici l’adaptation des Souvenirs d’enfance entamée il y a 22 ans par Yves Robert, semblait faite pour rencontrer l’univers coloré de Pagnol. Une bonne surprise qui tombe à point pour le congé à venir.

La critique complète