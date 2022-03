Tournai: le mystère du pavé "P" en partie levé

Ancien directeur d’Ideta, Guy Demeulemeester connaît bien l’histoire du mystérieux pavé du Bas Quartier pour l’avoir sauvé de l’oubli.

La question, que nous posions dans notre édition du 8 mars dernier, à savoir: "que peut bien représenter le vieux pavé frappé d’une lettre "P" et réinséré dans le pavement récent du Bas Quartier?", a donné lieu à de très nombreuses réponses, dont quelques-unes sont pour le moins farfelues.

Aucun élément concret ne permet toutefois de savoir qu’elles sont les bonnes.

Jusqu’à ce que nous parvienne le témoignage de Guy Demeulemeester. Connu pour avoir dirigé l’intercommunale Ideta de 1994 à 2004, et après avoir également été employé comme consultant, durant une dizaine d’années, pour une entreprise de transports leuzoise, celui-ci jouit aujourd’hui d’une retraite bien méritée.

«Il était dans ma cour où je l’avais simplement posé sur le sol...»

Passionné d’arts, d’antiquités et d’ancêtres automobiles, cet épicurien, ami des animaux et Tournaisien pure souche, se souvient parfaitement comment avoir découvert ce curieux pavé.

"Bien avant la rénovation du Bas Quartier, dans les années 70, j’avais déjà remarqué ce pavé parce qu’il m’intriguait, nous confie-t-il, et je l’avais même photographié.

Je n’ai malheureusement pas retrouvé ce cliché par la suite. Lorsque les premiers travaux de rénovation ont été entrepris, à l’époque du bourgmestre Van Spitael, la placette a été démontée et j’ai vu le pavé marqué d’un "p" au-dessus d’un tas d’autres qui devaient manifestement être évacués vers une décharge.

Je l’ai repris chez moi, où j’habitais à l’époque à l’avenue Montgomery, et le l’ai simplement posé dans ma cour. J’ai prévenu la Ville de Tournai mais il s’est écoulé un certain temps avant que François Dufour, le chef de cabinet de l’époque, me sollicite pour que le pavé soit replacé là où je l’avais photographié plus tôt, du moins le plus exactement possible par rapport à sa situation antérieure…"

Un point zéro ou une borne cadastrale

"J’ai parlé de ce pavé avec Robert Séverin qui était professeur de géographie à l’Athénée et selon lui, ce lui-ci devait désigner un point zéro. C’est ainsi que l’on désigne les repères - souvent placés au centre géographique de différentes villes - pour mesurer les distances qui les séparent les unes des autres. Ce système de mesurage a été mis en place chez nous durant la période hollandaise, vers 1820…", ajoute Guy Demeulemeester.

Il semblerait que l’on retrouve également la lettre "P" sur des bornes cadastrales que l’on peut encore aujourd’hui observer dans certaines zones rurales.

Cela également à des fins de mesurages (peut-être avec une finalité fiscale).

Nous ne disposons toutefois pas de clichés de ce type de dispositif.

Nous ne disposons toutefois pas de clichés de ce type de dispositif.