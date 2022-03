5 astuces pour réduire sa facture Proximus, VOO ou Orange

Quelques changements, migrations et suppressions peuvent aider à diminuer le montant de l’abonnement mensuel auprès des opérateurs télécoms. dusanpetkovic1 – stock.adobe.com

Il est possible de diminuer sensiblement le montant de sa facture télécoms en Belgique, en appliquant 5 astuces qui vont vous permettre d’accumuler les euros économisés à gauche et à droite.

2022 est plus que jamais une année de hausse des prix chez les opérateurs Proximus, VOO et Orange. Les anciens et les nouveaux packs sont particulièrement visés. Orange a augmenté une série de tarifs le 17 janvier. VOO suivra le mouvement le 1er avril. Proximus s’attaquera aux packs Flex le 1er mai, après avoir déjà sévi ailleurs le 1er janvier.

Dans ces conditions, il peut être précieux de traquer la moindre possibilité de réduire la facture télécoms, euro par euro. Si le pack propose de vous simplifier la vie en rassemblant tous vos services, ce n’est pas nécessairement la formule la plus économique, comme le montrent les 5 astuces ci-dessous.

1. Sortir du piège des anciens tarifs

Une loi obligera bientôt les opérateurs télécoms belges à informer le client, une fois par an, de l’existence d’un meilleur prix et/ou de meilleures conditions. Ceci pour éviter la situation où l’abonné d’un ancien abonnement paie plus que pour l’abonnement équivalent le plus récent, tout en héritant éventuellement de services moins intéressants.

En attendant cette échéance, il est important de vérifier si la bascule de l’ancien pack vers le nouveau, de l’ancien abonnement vers le nouveau, ne vous permet pas:

– De grappiller un petit quelque chose sur la facture mensuelle

– D’obtenir de meilleures conditions (data 3G/4G, minutes d’appel, etc.).

Exemple chez VOO

L’ancien pack Duo wahoo (Internet + TV) coûtera 62,50€ par mois à partir du 1er avril 2022.

Le pack actuel Duo Net + TV Relax coûtera 61€ par mois à partir de la même date.

Économie: 1,50€ par mois/18€ par an.

2. Migrer ailleurs les cartes SIM du pack

Le discours marketing qui entoure les packs télécoms nous fait croire qu’il est intéressant de rassembler tous les cartes SIM de la famille sur une seule et même facture. Certes, les opérateurs appliquent un tarif dégressif aux abonnements mobiles qui se greffent à un pack. Mais il reste pourtant possible d’obtenir un meilleur tarif en se procurant les cartes SIM ailleurs.

Exemple chez Orange

Dans le pack Orange Love Trio Mobile + Internet + TV, chaque abonnement mobile Go Plus (appels illimités, 10 GB de data) est facturé 16€ par mois.

Base, Mobile Vikings et Youfone proposent des cartes SIM aux conditions similaires contre 15€ par mois.

Économie: 1€ par mois et par carte SIM/12€ par an.

3. Réduire le nombre de chaînes TV

Les opérateurs proposent généralement plus de 70 chaînes TV dans leur service classique de télévision digitale. Si vous êtes loin d’en profiter, si vous regardez essentiellement les canaux francophones, il est parfois possible de réduire drastiquement la sélection et par extension le prix de l’abonnement mensuel.

Exemple chez Orange

Orange TV (jusqu’à 70 chaînes) est facturé 16€ par mois dans les packs de l’opérateur.

Orange TV Lite (20 chaînes) coûte 8,50€ par mois.

Économie: 7,50€ par mois/90€ par an.

Dans cet ordre d’idée, l’application App TV Light de TéléSAT vous permet d’accéder à 18 chaînes contre 9,95€ par mois, à partir de n’importe quelle connexion Internet.

4. Remplacer la ligne fixe par une carte SIM

Sauf si un système d’alarme impose sa présence, la bonne vieille ligne fixe peut être avantageusement remplacée par une carte SIM avec appels illimités, à condition que la réception mobile soit satisfaisante.

Exemple chez Proximus

La ligne fixe dans un pack est généralement facturée 11€ par mois, en combinaison avec une poignée d’autres services.

Actif sur le réseau mobile Proximus, l’opérateur virtuel Youfone propose un abonnement mobile avec appels illimités à 7€ par mois.

Économie: 4€ par mois, 48€ par an.

L’écart devient massif pour le client à la seule ligne fixe Phone Line de Proximus (24,63€ par mois). Économie: 17,63€ par mois/211,56€ par an.

5. Netflix facturé via Proximus

Netflix est un autre spécialiste de l’augmentation régulière des tarifs. Il n’existe pas mille solutions pour réduire l’addition, mis à part partager le coût, le compte et le mot de passe avec des proches. Prudence, le service de streaming teste une solution pour monnayer le partage du mot de passe.

Proximus permet malgré tout de diminuer le prix de Netflix. Dans les packs de l’ancien Belgacom, Netflix peut être choisi comme première option TV qui se voit appliquée une réduction de 0,99€ par mois. Économie au bout d’un an: 11,88€.