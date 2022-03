L’Union Dinantaise recrute en P1, ça bouge à Fernelmont-Hemptinne

Les Dinantais de l’Union ont frappé un triple coup, en s’assurant les services de trois joueurs de P1. Deux d’entre eux arriveront directement du Condrusien.

L’Union Dinantaise de Maxime Laloux avait déjà annoncé rapatrier Jonathan Veroven (Profondeville) en vue de la prochaine saison des anciens "Neftis". En ce début de semaine, ce sont trois nouveaux joueurs qui se sont engagés avec les Dinantais. Les Hamoisiens Baptiste Benassy et Steven Leyssens quitteront en effet le Condrusien en fin de championnat. Steven débarquera ainsi dans le club où joue son petit frère Dylan, actif cette saison avec la formation B dinantaise. Le troisième renfort est Geremy Nazé, défenseur de Chevetogne sérieusement blessé en cours de saison. Guillaume Daxhelet, éloigné des terrains en raison d’une blessure au tendon d’Achille, a d’ores et déjà rempilé avec l’Union Dinantaise.

Du mouvement à Fernelmont

Fernelmont-Hemptinne, qui reste sur deux victoires de prestige face au Condrusien et Biesme, s’est montré très actif sur le marché des transferts ces dernières heures et derniers jours. Après l’arrivée prévue de Théo Carpiaux (Éghezée) et le retour du gardien Thomas Vandenkerckhove (Naninne), ce sont maintenant Mehdi Collard (Taviers), Simon Pirson (Wépion B) et Kevin Sacré (Sart-Bernard) qui devraient rejoindre les Fernelmontois. On notera que Kevin y retrouvera un certain Sébastien… Dans le sens inverse, c’est Ciney qui s’est assuré de la venue d’Aliou Diallo la saison prochaine. Chez les Coalisés, on savait déjà par ailleurs que Vyvian Beguin officiera à Grand-Leez et Thomas Vermeren à Naninne la saison prochaine.