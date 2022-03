Yves Van Laethem: "C’est la souche la plus virulente de la grippe qui circule actuellement en Belgique"

Depuis mars, les cas de grippe augmentent en Belgique. Retardée par le Covid, l’épidémie n’est toutefois pas encore là. Le virus est particulièrement virulent cette année. On fait le point sur la situation avec Yves Van Laethem.

Le nombre de personnes se rendant chez le médecin pour cause de grippe a augmenté de manière continue récemment, mais on ne peut pas encore parler d’épidémie, indiquait le virologue Steven Van Gucht le 15 mars. "Le virus de la grippe circule, mais à un niveau relativement faible", estimait l’expert.

Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral Covid, est revenu pour l’Avenir sur cette tendance à la hausse des cas de grippe.

Une apparition de la grippe au début du printemps, est-ce normal?

Cette année-ci, la grippe est bien là, même si elle est décalée dans le temps

Bien qu’elle n’existait pas l’année passée, cette année-ci, la grippe est bien là, même si elle est décalée dans le temps. Elle apparaît particulièrement tard. D’habitude, la grippe arrive vers le mois de janvier.

La période habituelle est déphasée à cause du Covid. Le masque, l’aération, la distanciation ont sans doute joué dans ce décalage. Et puis, on sait qu’il y a eu dernièrement beaucoup de cas de Covid. Il y a donc eu un rôle d’interférence entre les virus. Le Covid a repoussé la grippe, en quelque sorte.

Cette apparition tardive a-t-elle des conséquences?

Ce n’est pas le meilleur moment pour l’efficacité vaccinale

Ce n’est pas le meilleur moment pour l’efficacité vaccinale. La population a été vaccinée dès la mi-octobre contre la grippe. On est donc déjà dans le sixième mois suivant cette vaccination. Cela veut dire que les personnes vaccinées ont un peu moins d’anticorps pour combattre le virus par rapport à d’habitude, où il apparaît généralement deux mois à l’avance (en janvier).

Nous dirigeons-nous vers une épidémie de grippe?

À cause du Covid, on ne sait pas du tout où l’on va

Pour l’instant, nous n’avons pas atteint le seuil épidémique. Lorsque l’on a une vraie épidémie, comme chaque année d’habitude, elle dure 8 à 12 semaines. Cette fois-ci, à cause du Covid, on ne sait pas du tout où l’on va. Peut-être qu’on aura un virus qui va monter et descendre rapidement, en 4-6 semaines. À vérifier.

La grippe est-elle plus virulente cette année?

Pas de chance pour nous, c’est la souche la plus virulente de la grippe qui circule majoritairement chez nous cette année. Il s’agit de H3N2. Ce dernier donne des grippes plus sévères et les vaccins antigrippaux sont un peu moins efficaces contre lui.

C’est la souche la plus virulente qui circule chez nous cette année

Quant aux grippes de type H1N1 (qui donne des grippes classiques contre lesquelles les vaccins sont très efficaces) et celles de type B (donnant des grippes anales moins sévères), celles-ci ne sont que très peu présentes sur notre territoire.

H3N2 est donc le vrai ennemi, et en même temps celui qui circule le plus actuellement en Belgique.

Quels sont les symptômes, cette année?

Ils n’ont pas changé. Il s’agit essentiellement de symptômes systémiques. De la fièvre (à un niveau variable), une douleur ou une gêne musculaire, une certaine frilosité (avoir des frissons) et des troubles des voies respiratoires inférieures (de la toux) sont à peu près toujours présents.

Comment faire la différence entre grippe et covid?

Omicron a évolué vers quelque chose de moins surprenant, en termes de symptômes, par rapport à la grippe actuelle. Il attaque beaucoup plus les voies respiratoires supérieures.

Bien sûr, il y a un certain recoupement entre les deux virus. grelotter ou avoir de la fièvre lorsque l’on est contaminé par Omicron n’est pas exclu.

Si on est surtout atteint aux voies respiratoires supérieures et/ou que l’on constate un changement de perception dans notre odorat ou notre goût, alors il s’agit certainement du Covid. Mais, évidemment, en cas de symptômes grippaux, le mieux reste de faire un (auto)test pour écarter la piste Covid.