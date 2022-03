Sonny Colbrelli au sujet de son arrêt cardiaque: "Je me suis effondré, puis il y a eu un grand vide"

Victime d'un arrêt cardiaque ce lundi, le coureur italien a été contacté par la Gazzetta dello Sport.

Le champion d'Europe en titre a pris la deuxième place de la première étape du Tour de Catalogne avant de subir un arrêt cardiaque. Son coeur a été relancé par un défibrillateur et il a ensuite été emmené à l'hôpital où son état a rapidement été jugé stable. A tel point que nos confrères de la Gazzetta dello Sport ont pu joindre brièvement le coureur ce lundi soir: "Je suis à l'hôpital et je me repose", explique d'abord le puncheur de la Bahrein-Victorious.

Avant de revenir sur cet incident: "Je me souviens avoir franchi la ligne d'arrivée, m'être arrêté et avoir pris un peu d'eau. Là, je me suis effondré. Puis, le vide. Je me suis réveillé à l'hôpital. C'était une grosse frayeur mais j'ai déjà les yeux tournés vers mon retour dans le peloton."