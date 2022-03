Les Hall Boys d’Auvelais sont sauvés

Les Hall Boys ont assuré leur maintien grâce à leur succès sur Leuze. Contraints au forfait, leurs voisins du TC Sambreville vont mal.

Gourdinne 6 – Ciney 6

Après une qualification pour les quarts de finale de la coupe de province, le MFC Ciney, déforcé, a concédé le partage. Les Gourdinnois imprimaient le rythme pour mener 2-0 avant de corser l’addition (4-0). Le capitaine cinacien Willem stoppait l’hémorragie juste avant la pause (4-1).

À la reprise, les visiteurs montraient un autre visage. Jallet relançait les siens (4-3). Menés 5-3 sur coup franc, les visiteurs égalisaient grâce à L. Simon et à Jallet, dans un grand jour (5-5). La fin de match était haletante (6-5, 45e). Isolé, Montulet égalisait sur un tir puissant (6-6).

"Je suis content du point pris, car un déplacement à Gourdinne n’est jamais chose aisée. Les ambitions du début de saison sont toujours réalisables. Le top 5 reste à notre portée", précise le coach cinacien Jérôme Renard.

TC Sambreville 0 – Anhée 5 (forfait)

Il s’agit du second forfait sportif des Sambrevillois, toujours en position relégable.

HB Auvelais 6 – Leuze 5

"On peut rejouer le match dix fois et on le gagne. Un gros manque de réussite, avec 6 poteaux, et aussi une grosse prestation de leur gardien", précise le Leuzois Cédric Dricot.

Privés de Romainville et Maes, suspendus, les Auvelaisiens, coachés par Fred Grégoire, menaient 2-0 grâce à Dumont et Russo. Melebeck (2-1, 17e) et Catinus renversaient la vapeur (2-2, 20e; 2-3, 23e).

En seconde période, le lutin Radelet égalisait d’une frappe magistrale en pleine lucarne (3-3, 38e). Auteur du 4-3, Fayot offrait l’égalisation (4-4) à des invités qui repassaient devant via ce diable de Catinus, auteur d’un doublé. Impérial entre les perches, Mercier maintenait alors son équipe dans la rencontre. Russo égalisait sur penalty (5-5) avant d’offrir la victoire à des Auvelaisiens qui reconduisent ainsi leur bail en P1. À noter l’excellent arbitrage de M. Vansteenkiste.

Taviers 4 – Anhée 5

Cueillis à froid (Lignon 1-0, 3e), les Mosans renversaient la vapeur (1-1, 10e; 1-2, 15e). Bidoul égalisait (2-2, 18e) à l’approche d’un repos sifflé sur le score de 2-3 (24e).

À 2-4 (35e), l'Alemania donnait le coup de rein nécessaire pour égaliser grâce à Bidoul (38e) et à Lignon (42e). À l’instar des semaines précédentes, les visités ne géraient pas bien la fin du match (4-5, 50e). Les buteurs mosans se nomment Santos Silva (2), V. Dubois, Martin et Ravet.

"Nous avons disputé un très bon match durant 48 minutes. La dernière minute de chaque mi-temps fut catastrophique", déplore le coach local Stéphane Decamp.

Dinant B 4 – Ciney 4

Après un début de rencontre en mode mineur, un tir anodin de Camara trompait un gardien local peu attentif (0-1, 14e). Les Copères inversaient la tendance à l’approche du repos, via Tripnaux (1-1, 20e) et O. Meyfroidt (2-1, 24e).

Tripnaux creusait l’écart en début de seconde période (3-1). La joie locale était de courte durée. Montulet et Ducastel relançaient le suspense (3-3). En fin de partie, les Mosans pensaient empocher les deux points grâce à Henry (4-3). C'était compter sans un dernier effort de Camara (4-4).