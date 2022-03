Centre: des idées de stages pour occuper les plus jeunes pendant les vacances de Pâques

Une liste non exhaustive pour trouver un stage qui occupera les enfants plusieurs jours.

Dans moins de 15 jours, les enfants pourront profiter des vacances de Pâques ou vacances de Printemps. L'occasion de s'occuper tout en créant des liens et en découvrant de nouvelles activités. Afin d'aider les parents à trouver quelques idées de stages récréatifs, voici une liste non exhaustive de stages organisés dans la région du Centre.

Braine-le-Comte

Plusieurs stages sont organisés par diverses ASBL brainoises réparties sur l'entité. Ainsi, notamment, l'ASBL brainoise Récréa'Braine organise son activité "Le club des détectives" du 4 au 8 avril. Durant 5 jours, les enfants de 2ans et demi à 12 ans pourront s'adonner à plusieurs activités créatives, des activités sportives, de la psychomotricité, des activités extérieures, des petits jeux, des grands jeux, des promenades… L'ensemble des ces activités sont organisées à l'école communale d'Hennuyères. Les inscriptions se font via la plateforme Antopolis via téléphone (067/ 55 15 62) ou par email (recreabraine@7090.be).

L'ASBL Braine Ô Sports organise également des stages pour les vacances de Pâques. Deux stages sont organisés. L'un du 4 au 8 avril et l'autre du 11 au 15 avril. Les enfants auront le choix entre plusieurs possibilités: psychomotricité et natation; prémultisports et natation; roller et multisports; natation et multisports; gym acrobatique et multisports; hipHop & multisports; escalade et multisports ou encore judo et multisports. Organisées pour les enfants de 8 à 13 ans, ces activités se dérouleront au Hall des sports situé au parc de la Lune. Les inscriptions se font via téléphone (067/55 15 30) ou par email (braineosports@7090.be).

Le club de danse Tempo Studio Plus organise également des stages à destination des enfants à partir de 5 ans. Ces derniers pourront découvrir la musique par le biais d'instruments, de chansons, d'enregistrement ou encore en étant le DJ de la journée. Du 4 au 8 avril ou du 11 au 15 avril, les petits amateurs de musique se retrouveront à la rue Edouard Etienne située à Braine-le-Comte. Les inscriptions se font par téléphone (0499/26 45 38) ou par email (rcguerrieri@hotmail.com).

La fermette Céramiquanne propose aussi ses stages de Pâques. Du 11 au 15 avril prochains, les enfants de 6 à 11 ans pourront découvrir les différentes techniques utilisées en céramique. Les enfants pourront, à la fois, créer des objets décoratifs et participer à des jeux organisés dans les bois. Les activités seront organisées à la Fermette située à la l'allée de la Dinzelle à Braine-le-Comte. Les inscriptions se font par téléphone (067/56 02 55) ou par email (annepardonce@outlook.be).

Le Roeulx

L'ASBL rhodienne Crazy Circus propose deux stages. Le premier est organisé du 4 au 8 avril et le second du 11 au 15 avril. Durant 5 jours, les enfants pourront découvrir et se familiariser avec les différentes disciplines du cirque (diabolo, jonglerie, équilibre, ...) de 9 à 16h. Un spectacle général est prévu le dernier jour de stage à 15h30. Les inscriptions se font via le site internet de l'ASBL (https://www.crazycircus.be/stage-de-cirque/inscription-cirque-ecole/inscriptions-stages-de-cirque-a-le-roeulx.

Morlanwelz

Le CRIE de Mariemont (ou le Centre Régional d'Initiation à l'Environnement de Mariemont) organise à son tour son stage intitulé "Le réveil de la nature". Du 4 au 8 avril, les enfants de 5 à 11 ans découvriront les secrets du printemps en observant la vie des plantes et des animaux à cette période. Au programme: expériences diverses, créations et jeux grâce auxquels les plus jeunes pourront découvrir le rythme des saisons et son impact sur la biodiversité. Les inscriptions se font via le site internet (http://www.crie-mariemont.be/fr/stages/le-reveil-de-la-nature-163/).

Seneffe

La commune de Seneffe organise différents stages durant les prochaines vacances de Pâques. Du 4 au 8 avril, les enfants de la 4ème à la 6ème primaire (âge conseillé pour apprécier les diverses activités) pourront découvrir la cuisine. Chaque petit cuisiner devra apporter son tablier pour ainsi à prendre à réussir ses premiers petits plats. L'atelier sera organisé à l'école communale de Familleureux de 9 à 16h. Les inscriptions sont organisées jusqu'au 30 mars prochain via téléphone

La mini ferme Le Coquelicot, située à Arquennes, accueillera également les enfants du 4 au 8 avril de 9h à 16h. Durant 4 jours, les enfants de la 3ème maternelle à la 2ème primaire pourront observer l'éveil de la nature durant cette période printanière. Ils pourront ainsi être en contact et apporter des soins aux animaux, participer à des activités dans la nature et faire plein de découverte. Les inscriptions seront clôturées le 30 mars prochain. Celles-ci peuvent se faire par téléphone (064/52 17 97) ou par email (jeunesse@seneffe.be).

Soignies

Les traditionnels stages sportifs de Pâques organisés par la Ville de Soignies se dérouleront du 4 a 15 avril prochain. Destinées aux enfants de 3 à 12 ans, ces journées dédiées à l'amusement et au sport se tiendront de 9 à 16h. Une garderie est également organisée en matinée, de 8 à 9h, et l'après-midi de 16 à 17h. Les activités sportives sont réparties entre deux tranches d'âge: pour les enfants de 3 à 5 ans et pour les enfants de 6 à 12 ans.

Les stages prennent place à deux endroits différents. Pour les enfants de 3 à 5 ans, les activités se dérouleront à l'école communale de Chaussée-Notre-Dame-Louvignies; pour les enfants de 6 à 12 ans, le stage se déroulera à hall omnisports de Soignies. Les enfants habitant l'entité sonégienne ont eu jusqu'à hier pour s'inscrire. Les enfants hors entité peuvent encore s'inscrire ce lundi 21 mars auprès du service Sports de la Ville.